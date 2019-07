Oggi Vanessa Incontrada è così bellissima Ma ve la ricordate agli esordi? Foto

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019)non è solo una delle donne dello spettacolo più belle, preparate e genuine.è anche una senza filtri, che non ha paura di mostrarsicom’è, né di offrire il fianco ai commenti dei soliti hater, quelli che negli ultimi anni l’hanno resa vittima di ‘body shaming’. E lo ha dimostrato anche di recente, quando dopo le critiche e le offese irripetibili (alle quali ha sempre fatto spallucce) sul suo fisico più generoso rispetto a qualche anno fa, è salita sul palco dell’Arena di Verona al fianco di Carlo Conti fasciata di un abito sottile in total black. Bella,. Ma ciò nonostante anche ai Seat Music Awards 2019 è stata criticata per le sue forme procaci, proprio come è successo negli anni scorsi. Non porta una ta 38 l’attrice e conduttrice italo spagnola da quando ha avuto il suo primo figlio. Per lei non è affatto un problema, purtroppo ...

