Nuoto | Medagliere Mondiali Gwangju 2019 | primo oro all’Ungheria

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. ORO Folorunso nei 400 metri ostacoli - argento Caponi nel Nuoto - bronzo Flecca nel taekwondo! Italia scatenata nel medagliere : 19.12 nuoto – Prossima finale odierna la 4×100 mista donne, quindi toccherà alla 4×100 mista uomini 19.10 ATLETICA – I 1500 metri uomini sono stati vinti dal polacco Rozmys in 3:53.67, argento per il ceco Jan Fris in 3:53.95, terzo il finlandese Joonas Rinne in 3:54.02 19.09 nuoto – Meitz vince in 4.05.80, Caponi 4:10.53, Schmidt ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bronzo per Flecca nel taekwondo! Bene gli azzurri nel Nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : 16:31 TEAKWONDO – Bronzo per Antonio Flecca! L'italiano perde la semifinale 10-11 contro Tumenbayar Molom. 16:27 ARCO – Nulla da fare, l'australiana Maxworthy batte l'azzurra 6-2 grazie al successo nel quarto round per 26-25. 16:21 ARCO – Reazione di Rebagliati che riapre la sfida vincendo il terzo round 25-24. 16:16 ARCO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Flecca in semifinale nel taekwondo - fuori Rotolo. Bene gli azzurri nel Nuoto - prosegue la scalata nel medagliere : 14.25 taekwondo – Categoria -58kg uomini: quasi nello stesso istante però termina anche il match di Antonio Flecca che va in semifinale! 18-16 contro il giapponese Seiya Higashijima. 14.20 taekwondo – Categoria -67kg donne: Daniela Rotolo non supera i quarti di finale, arrendendosi al Golden Round contro Yu-Kuan Chuang (TPE) dopo il 3-3 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 10 maggio. Bene l'Italia nel taekwondo e nel Nuoto. Prosegue la scalata nel medagliere : 14.10 ARCO – Tra poco il via del ricurvo maschile, Matteo Santi se la vedrà nei 32esimi di finale contro il coreano Yubin Nam 13.55 TENNIS – A breve scenderanno in campo anche la filippina Hanna Geline Dela Cruz contro l'argentina Rocio Merlo, ottavi di finale del torneo femminile. 13.47 PALLANUOTO – Per il torneo maschile invece la sfida ...

