Nella polveriera mediorientale | Teheran gioca la carta Hezbollah Contro il nemico

huffingtonpost

(Di sabato 13 luglio 2019) I falchi dihanno solo unadare per destabilizzare il fronte arabo (sunnita) avverso: far entrare nel “gioco” della guerra Israele. Basta una provocazione condotta per procura, utilizzando le milizie sciite fedeli a, in particolare quelle che operano a Gaza (Hamas e Jihad islamica) e in Libano, altra frontiera calda per lo Stato ebraico. E una prima conferma la si ha avuta oggi. L’Iran può bombardare Israele con forza e ferocia, secondo quanto affermato dal leader deglilibanesi filo-iraniani Hassan Nasrallah. Le dichiarazioni sono state fatte in occasione del 13/mo anniversario della guerra tra Israele e Libano del 2006 e a pochi giorni dalla decisione del Dipartimento del tesoro americano di inserire tre membri dilista nera del terrorismo. In una intervista trasmessa dal canale tv al Manar, organo ...

RauldiHokuto : Non so voi, ma auspico e vedo bene una ripresa delle tensioni belliche nella polveriera balcanica???????????????????? - aerdnaert : RT @AffInt: ????????????Mentre l’assalto di #Haftar a Tripoli continua e l'Europa sembra incapace di trovare una posizione comune, la #Russia eme… - FranchiniGio : RT @AffInt: ????????????In visita a #Roma, #Putin è tornato a parlare di #Libia: 'Sosteniamo i rapporti sia con #Haftar sia con #Serraj'. Un equi… -