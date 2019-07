Nel governo dei viceversa tutti fanno il lavoro degli altri

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Adalberto Signore Doveva essere il «del cambiamento», è finito per diventare il «». Con un premier sempre più evanescente, Matteo Salvini e Luigi Di Maio giocano infatti a occupare i rispettivi terreni di competenza. Come se non fossero due vicepremier, ma due quindicenni alle prese con un'interminabile partita a «Risiko!». In un perenne paradosso che i sondaggi d'opinione continuano a non rilevare, registrando una Lega ancora in crescita (al 37,7 secondo You Trend) e un M5s solo in leggero calo (al 17,2). Eppure Salvini e Di Maio governano insieme ormai dal primo giugno 2018. Tredici e passa mesi a Palazzo Chigi efinta di non conoscersi, di essere uno l'opposizione dell'altro. Se fosse una sit-com, potrebbe essere «Casa Vianello», con i due coniugi che litigano da mattina a sera ma poi a fine puntata, prima dell'immancabile chiusura con ...

