NBA – Il numero 23 resta a LeBron James! Nike stoppa Anthony Davis | ecco il motivo

(Di sabato 13 luglio 2019) Il23 dei Lakers resterà ancora sulle spalle diJames: nessun ‘passaggio di consegne’ versosi oppone per motivi economici Alla firma con i Los Angeles Lakers,aveva ricevuto subito un grande ‘regalo’.James, felice per la buona riuscita dell’operazione, aveva deciso di cedere la sua casacca23 al neo acquisto giallo-viola, anch’esso legato al23 per tutta la sua carriera. Nonostante il passaggio di consegne, documentato sui social dallo stesso, per la prossima stagione il23 probabilmente resterà ancora sulle spalle del Re. Nessun dietro front, è stataa mettere un freno alla situazione. Ilè economico: la casacca23 diJames è quella più venduta e ne sono già state messe in produzione unspropositato per far fronte all’ingente domanda per la prossima stagione. Un ...

