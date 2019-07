Multato dai vigili bestemmia e prende un’altra multa

ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Lascia l’auto in un posteggio destinato al carico e scarico merci ma lo fa per troppo tempo rispetto a quello consentito. Così, per un triestino che si trovava in piazza della Borsa, è scattata la. Quando l’uomo è tornato are la macchina e ha visto lanon l’ha presa bene e hato. Cosa che, secondo quanto riporta Il Piccolo, ha spinto iurbani a fare un’altraall’uomo, stavolta per 102 euro. Il regolamento di polizia urbana vieta infatti lae il turpiloquio nei luoghi pubblici. Lafino al 1999 era un reato penale, poi è stato depenalizzata ad illecito amministrativo. Un parente delha raccontato tutto sui social, tra l’altro postando una foto dell’uomo con, e sorriso. FQ Magazine Io e Te, Vira Carbone ...

