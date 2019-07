Mondiali Nuoto 2019 – Minisini e Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico in

Nuoto - Mondiali 2019 : Andrea Vergani nella lista degli iscritti ai 50 sl. Sun Yang rinuncia ai 1500 sl? : Al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud), dal 21 al 28 luglio, i Mondiali di Nuoto in piscina entreranno nel vivo. La Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vuol confermarsi come compagine competitiva anche a livello iridato, dopo i grandi risultati ottenuti nell’ultima rassegna disputata a Budapest (Ungheria). Ebbene, scorrendo la sezione del sito della FederNuoto dedicata agli ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Andrea Vergani nella lista degli iscritti ai 50 sl. Sun Yang rinuncia ai 1500 sl? : Al Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud), dal 21 al 28 luglio, i Mondiali di Nuoto in piscina entreranno nel vivo. La Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Cesare Butini vuol confermarsi come compagine competitiva anche a livello iridato, dopo i grandi risultati ottenuti nell’ultima rassegna disputata a Budapest (Ungheria). Ebbene, scorrendo la sezione del sito della Federnuto dedicata agli ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primi ori a Ungheria e Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Elena Bertocchi settima - Acerenza quinto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

Mondiali Nuoto 2019 – Acerenza 5° nel nuoto di fondo : oro al campione ungherese Kristof Rasovsky : Quinto posto per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo ai Mondiali di nuoto 2019: l’oro va al campione europeo ungherese Kristof Rasovsky Domenico Acerenza chiude al 5° posto la gara dei 5 km di nuoto di fondo che apre il Mondiale di nuoto all’Expo ocean Park di Yeosu, in Corea del Sud. Il nuotato italiano sfiora la zona medaglie, ma nel finale non riesce a seguire il trio di testa: oro all’ungherese Kristof ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - iniziata la finale di Elena Bertocchi. Acerenza quinto nella 5 km : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : primo oro all’Ungheria : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia. Programma - orari e tv : Arriva il grande giorno: domani l’esordio azzurro nel Mondiale di Pallanuoto. Si inizia con le donne in quel di Gwangju: in Sud Corea entrano in acqua le ragazze del Setterosa che affrontano l’Australia in una prima partita del Girone già fondamentale. In palio c’è infatti il primo posto nel raggruppamento che può valere la qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della sfida, oltre a come ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - trionfa il favorito Rasovszky. Domenico Acerenza chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare di Nuoto di fondo 1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi! Attesa per Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Torneremo a raccontarvi del Nuoto sincronizzato a questi Mondiali a partire dalle 12.00 italiane, con la finale del solo tecnico, nella quale vi sarà Linda Cerruti. A più tardi e un saluto dalla redazione di OA Sport 04.46: Terminano qui, dunque, questi preliminari del duo misto tecnico. La Cina, ultima compagine a scendere in acqua, ha ottenuto il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico. Comanda la Russia : Seconda giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato che ha avuto inizio nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Nella mattinata sudcoreana (notte italiana), i campioni del mondo Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno fatto il loro esordio nei preliminari del duo misto tecnico. Una prima fase che ha confermato i valori in campo, ovvero sarà duello Russia-Italia, come capitò già a Budapest nel 2017, quando i due azzurri seppero ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Acerenza quinto nella 5km. Minisini/Flamini secondi nel duo tecnico. Deludono Tocci/Marsaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Acerenza quinto nella 5km. Minisini/Flamini secondi nel duo tecnico : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi alle spalle della Russia nei preliminari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.37: Siamo quasi al termine dei preliminari del duo misto tecnico, restano la Colombia e la Cina 04.35: Ultimo punteggio delle coppie scese in vasca in questo momento per il Kazakistan: il duo Issayeva/Makhanbetiyarov ha concluso la sua eliminatoria con 71.7055 04.30: Terzo punteggio, come da previsione, per la coppia nipponica in questa eliminatoria del duo misto tecnico (90.3829). Russia e ...