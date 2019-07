Mondiale Motocross Junior – Sabato positivo per i piloti italiani | pole di Guadagnini

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser si porta a +130 su Cairoli dopo l’Indonesia : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Motocross - GP Indonesia 2019 : risultato gara-2. Febvre vince - Gajser secondo dopo una caduta : +130 su Cairoli - Mondiale in tasca : Tim Gajser non è riuscito a replicare il successo ottenuto nella gara-1 del GP d’Indonesia e si è dovuto accontentare del secondo posto nella gara-2 corsa sul circuito di Palembang. Lo sloveno può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto del bottino portato a casa dalla trasferta in terra asiatica e ora vanta addirittura 130 punti di vantaggio in classifica generale su Tony Cairoli, assente in questa occasione per i problemi fisici ...

Mondiale Motocross Junior - la pista di Pietramurata pronta a ospitare la rassegna iridata : 21 i piloti azzurri al via : Tutto pronto a Pietramurata per ospitare una delle gare più emozionanti del panorama motociclistico giovanile La pista di Pietramurata (TN) è pronta ad ospitare una delle gare più emozionanti dell’anno, a livello giovanile e non solo: domenica 14 luglio andrà in scena il Mondiale Motocross Junior, competizione a squadre nazionali riservata ai piloti Under 17 delle classi 125, 85 e 65 cc. Saranno ben 234 i piloti al via. Lo staff tecnico ...

Motocross - Tony Cairoli e l’addio al sogno Mondiale : infortunio decisivo - la maledizione del decimo titolo : Tony Cairoli ha ormai detto addio al sogno di vincere il Mondiale Motocross 2019, il siciliano dovrà infatti saltare il doppio appuntamento in Indonesia (7 luglio a Palembang, 14 luglio a Semarang) e, dopo aver già rinunciato all’appuntamento in Germania, può ormai considerarsi fuori dalla lotta per il titolo iridato. Il 33enne si trova al momento a 83 punti di distacco da Tim Gajser che in Oriente avrà l’occasione per incrementare ...