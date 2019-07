MISSILI RUSSI ALLA TURCHIA Jean | uno sgarbo agli Usa che Erdogan pagherà

Turchia sfida gli Usa e riceve la prima consegna di MISSILI S-400 dalla Russia : La Turchia ha ricevuto la prima consegna di sistemi di difesa missili stica S-400 dalla Russia , alimentando le "preoccupazioni" della Nato e rischiando di acuire le tensioni con gli Usa, che hanno ripetutamente messo in guardia Ankara contro l'acquisto dei missili . Le apparecchiature sono arrivate a una base dell'aeronautica nei pressi della capitale turca dopo che Washington nei giorni scorsi ha detto che ci sarebbero state conseguenze "negative ...

In Turchia (paese Nato) arrivano i primi MISSILI RUSSI Tensione con gli Stati Uniti : La conferma dalla Difesa. La decisione è fortemente osteggiata dagli Stati Uniti , che hanno minacciato sanzioni oltre all’esclusione della Turchia dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35

In Turchia arrivano i primi MISSILI RUSSI Tensione con gli Stati Uniti : La conferma dalla Difesa. La decisione è fortemente osteggiata dagli Stati Uniti , che hanno minacciato sanzioni oltre all’esclusione della Turchia dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35

In Turchia è arrivato il primo carico del sistema di difesa MISSILI stico S-400 - che il governo turco ha comprato dalla Russia : Venerdì è arrivata in Turchia la prima parte della fornitura del sofisticato sistema missilistico russo S-400 , il più avanzato tra quelli di cui dispone la Russia . L’acquisto era stato finalizzato alla fine del 2017 nonostante le molte proteste degli Stati

In Turchia arriva la prima batteria di MISSILI RUSSI Tensione con gli Stati Uniti : La conferma dalla Difesa. La decisione è fortemente osteggiata dagli Stati Uniti , che hanno minacciato sanzioni oltre all’esclusione della Turchia dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35

Usa : Turchia non compri MISSILI russi : 5.42 Monito degli Stati Uniti alla Turchia sull'acquisto del sistema antimissile russo S-400: "La Turchia dovrà affrontare conseguenze reali e negative se accetta gli S-400", ha detto la portavoce del dipartimento di Stato, Ortagus. Il Pentagono aveva già fatto sapere ad Ankara che se avesse confermato la commessa a Mosca non avrebbe più avuto i caccia F35 dell'americana Lockheed Martin. Il termine indicato dagli States per rinunciare ...