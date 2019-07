ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019) Avrebbe potuto usare il suo cognome della Milano bien. Invece ha scelto uno pseudonimo e quando si è presentata alle case editrici, tutte a chiedersi: “Perché non sfruttare il bacino di conoscenze che le avrebbe portato il suo nome?”. Poi si è rivolta a Elisabetta Sgarbi che invece: “Lo pubblico, anche con pseudonimo”. E così l’opera prima di Anne Hamilton, Fuga da Parigi, vede la luce con La nave di Teseo.subito la scintilla di une forse Elisabetta lo aveva intuito. Il tam tam parte dai salotti della Milano d’intelletto/chic è cominciato: “Chi è Anne?… Hai letto l’ultima recensione?”. Io conosco l’identità della signora, bella, elegante e intelligente, ma rispetto il suo desiderio di anonimato. Come Philip Roth diceva di sé: “Ho scritto per vedere se ero capace. Ho fatto molta fatica e a volte ho pensato di ...

TutteLeNotizie : Milanesiana, scoppia un piccolo caso letterario alla Elena Ferrante mentre dallo spazio… - Cascavel47 : Milanesiana, scoppia un piccolo caso letterario alla Elena Ferrante mentre dallo spazio arrivano inviti alla scritt… -