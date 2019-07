Mihajlovic sta male Necessità di terapia d' urto per l' allenatore del Bologna

Viktorija Mihajlovic ha un nuovo fidanzato : è un ex tronista di Uomini e Donne - : Marco Gentile La figlia di Sinisa Mihajlovic Viktorija pare abbia intrapreso una relazione amorosa con l'ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano Viktorija e Virginia Mihajovic hanno partecipato, non con molto successo, all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Le due figlie di Sinisa allenatore del Bologna, infatti, sono state eliminate dopo poche puntate dimostrando di aver patito e non poco le condizioni di vita difficili in ...

U&D : Mattia Marciano - dopo le voci sulla Nasti - starebbe con Viktorija Mihajlovic : Risale a pochi giorni fa il rumors secondo il quale Angela Nasti penserebbe ancora al suo più famoso ex fidanzato: Mattia Marciano. Il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, però, racconta un'altra verità sul napoletano: pare che da circa un mese l'ex tronista di Uomini e Donne frequenti una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, Vicktorjia. Presunto nuovo amore per Mattia Marciano La vita privata di Angela Nasti continua a tenere banco su siti ...

Mattia Marciano - possibile flirt con Viktorija Mihajlovic : postati scatti che combaciano : Tra Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, e Viktorija Mihajlovic, ex naufraga della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi, potrebbe essere in corso un flirt. A far scattare i sospetti dei follower sono state alcune foto pubblicate da entrambi sulle loro Instagram Stories domenica 16 giugno. Al momento non ci sono conferme al riguardo, ma gli scatti che inquadrano le stesse identiche cose sembrano essere un'elemento che ha ...

Bologna - Mihajlovic ammette : “sono stato vicinissimo alla Roma - ma ho lasciato perdere per un motivo” : L’allenatore del Bologna ha parlato dell’interessamento della Roma, rivelando i motivi che lo hanno spinto a rifiutare La Roma è stata vicinissima a ingaggiare Sinisa Mihajlovic, prima che l’allenatore serbo decidesse di rinnovare il proprio contratto con il Bologna. Mattia Ozbot – LaPresse A rivelarlo è lo stesso Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport, sottolineando anche i motivi che lo hanno spinto a respingere le ...

Calciomercato - panchine bollenti : Fonseca a un passo dalla Roma - Mihajlovic resta a Bologna : Se ne parlava da giorni ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic e il Bologna vanno avanti. Nelle ultime settimane l' allenatore serbo era stato accostato anche a Juve, Lazio e Roma: rumors allontanati dopo i primi contatti con il club felsineo, che ha premiato il miracolo sportivo compiuto da Sinisa con

Panchina Roma - striscione razzista contro Mihajlovic : “Mihajlovic sporco serbo, Roma ti schifa”. E’ la scritta vergognosa firmata dal gruppo ultras ‘Fedayn’ apparsa questa mattina su un muro della Capitale in relazione alle voci su un possibile contatto tra l’allenatore del Bologna e la Roma per la Panchina giallorossa. Il club è alla ricerca di un sostituto di Ranieri. La pista Mihajlovic non sembra calda per la Roma anche per il disappunto dei tifosi e ...

Mihajlovic a Tiki Taka : “Io alla Juve?” - la sua risposta. E poi : “Vi racconto cosa accadde cinque anni fa…” : E’ stato uno dei primi nomi accostati alla Juve dopo l’addio di Allegri. Ma i contatti, quelli reali, ci sono stati soltanto cinque anni fa, come annunciato da lui stesso. Sinisa Mihajlovic, ospite di Tiki Taka, ha parlato del suo futuro, delle voci che lo volevano ai bianconeri e di quel colloquio di cinque anni fa. “cosa è accaduto cinque anni fa? Ci siamo parlati, siamo andati a casa del presidente io Nedved e ...

Mihajlovic a Sky : “Grande impresa - a questa squadra mancava intensità - per il futuro parlerò con la società” : Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna ha parlato del successo sul Napoli. Le sue parole a Sky Sport nel post partita : “Che voto do al mio percorso col Bologna? Prendere una squadra a fine gennaio con un piede e mezzo in B e arrivare a salvarsi alla penultima giornata, vincere sette partite di fila in casa contro il Napoli è sicuramente un capolavoro. Siamo decimi, speriamo di mantenere questa posizione anche domani. Partita dopo ...

Panchina Lazio - per i bookie c’è anche Mihajlovic : in quota Nesta : Panchina Lazio – La Lazio ha salvato la stagione con la vittoria della Coppa Italia, un risultato importante che permette al presidente Lotito di programmare al meglio il futuro. E’ incerta la situazione per quanto riguarda la Panchina, nel dettaglio Simone Inzaghi non è certo di rimanere in biancoceleste. Una soluzione secondo i bookie porta a Sinisa Mihajlovic, l’arrivo del serbo in Panchina è offerto a 5,00 sul ...

La salvezza è in… serbo - Mihajlovic ‘tiene’ in serie A il Bologna : festa rossoblù grazie al 3-3 con la Lazio : grazie ad un secondo tempo pazzesco, il Bologna si prende una splendida salvezza ottenendo il punto che gli serviva grazie al 3-3 dell’Olimpico Gol, spettacolo ed emozioni all’Olimpico: Lazio e Bologna non si risparmiamo regalano al pubblico sulle tribune uno show davvero entusiasmante. Un 3-3 pirotecnico, che regala la salvezza aritmetica ai rossoblù, capaci di raggiungere un obiettivo che a gennaio sembrava davvero ...

Bologna - Bigon : “Mihajlovic sta bene qui. Finché è possibile ce lo teniamo stretto” : “Fino a salvezza acquisita non vogliamo nemmeno parlarne fra di noi, raggiungiamo l’obiettivo e poi avremo tutto il tempo per parlare. Il rapporto è ottimo, il mister sta benissimo a Bologna e non ci sarà nessun problema. Gli presenteremo la nostra idea per il futuro, lui qui ci resterebbe volentieri, dobbiamo parlarci e vedremo”. Riccardo Bigon, ds del Bologna, ribadisce ai microfoni di Sky Sport il desiderio di ...

“Zingaro di m…” : Mihajlovic insultato prima della finale di Coppa Italia. La moglie : “È stato un vigile - non un tifoso” : È diventato virale un video, girato la sera della finale di Coppa Italia e pubblicato poi in Rete, dove si vede l’attuale allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic discutere animatamente fuori dall’Olimpico con alcuni tifosi: nelle immagini si vede l’ex calciatore della Lazio circondato dalle forze dell’ordine che cercano di trattenerlo. Alla base di tutto c’è un insulto, “zingaro di m…” rivolto ...