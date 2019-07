Mihajlovic lotta contro la leucemia | Sabatini non ha dubbi | “rimarrà l’allenatore del

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019)non lascia la panchina del Bologna, le parole del dsdopo l’annuncio della malattia dell’allenatore serbo Sinisaha annunciato oggi di aver scoperto di avere la: l’allenatore del Bologna inizierà adesso la sua battagliala malattia, ma la società non ha intenzione di lasciare andare il serbo. “starà al Bologna fino al termine del contratto. L’allenatore del Bologna rimarrà Sinisa qualsiasi cosa accadrà nei prossimi giorni. Noi saremo al suo fianco“, queste le parole del ds.L'articololanon ha: “rimarrà l’allenatore del Bologna” SPORTFAIR.

Eurosport_IT : Sinisa #Mihajlovic ricoverato in ospedale per gravi problemi di salute: deve sospendere l'attività sulla panchina d… - VeneziaFC_IT : Il Venezia FC è al fianco di Mister Sinisa Mihajlovic nella lotta alla malattia che l’ha colpito. Forza Mister, sia… - lupofranci1 : Che merda di gente c'è in giro ... Non si rispetta più nessuno.... #Mihajlovic lotta Mister come hai sempre fatto?????????? -