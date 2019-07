Mihajlovic in lacrime | «Ho la leucemia | so che la vincerò» La conferenza stampa in

leggo

(Di sabato 13 luglio 2019) Sinisa, tutta la verità: lain diretta: «Ho la, so che la». La notizia dello stop improvviso, della scelta di...

streetspoetry : RT @StePeduzzi: ++ Mihajlovic: 'Ho la leucemia, quando me l'hanno detto ho preso una bella botta. Sono stato due giorni in camera a riflett… - JackLiberto : RT @LucaMarelli72: 'Non sono lacrime di paura, rispetto la malattia ma la sconfiggerò'. Ti voglio bene, #Sinisa #Mihajlovic - M3tLiefde : RT @StePeduzzi: ++ Mihajlovic: 'Ho la leucemia, quando me l'hanno detto ho preso una bella botta. Sono stato due giorni in camera a riflett… -