Mihajlovic | «Ho la leucemia | vincerò questa sfida» Sabatini | «Continuerà ad allenare il

Leucemia cos'è - diagnosi e come si cura/ Terapia d'urto per Mihajlovic : come funziona : Leucemia, cos'è e come si cura: i sintomi e gli esami per arrivare alla diagnosi. come funziona la Terapia d'urto a cui deve sottoporsi Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic lotta contro la leucemia - Sabatini non ha dubbi : “rimarrà l’allenatore del Bologna” : Mihajlovic non lascia la panchina del Bologna, le parole del ds Sabatini dopo l’annuncio della malattia dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi di aver scoperto di avere la leucemia: l’allenatore del Bologna inizierà adesso la sua battaglia contro la malattia, ma la società non ha intenzione di lasciare andare il serbo. “Mihajlovic starà al Bologna fino al termine del contratto. L’allenatore ...

Mihajlovic in lacrime : «Ho la leucemia - ma vincerò per chi mi ama». Sabatini : «Resta il nostro allenatore» : La voce s'incrina, le lacrime escono. Sinisa Mihajlovic lo dice senza giri di parole: «Ho la leucemia». Un pugno nello stomaco che arriva dalla conferenza stampa voluta dal...

Sinisa Mihajlovic - il padre di Virginia e Victorija : “Ho la leucemia” : Sinisa Mihajlovic, il padre di Virginia e Victorija: “Ho la leucemia. Non vedo l’ora di iniziare a lottare per guarire”. Il mondo dello sport si stringe attorno al tecnico Alle 16,30 a Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di avere la leucemia. Era purtroppo nell’aria che il padre di Virginia e Victorija, ex giocatore e allenatore […] L'articolo Sinisa Mihajlovic, il padre di Virginia e Victorija: “Ho la ...

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa : 'Ho la leucemia' : Siñisa Mihajlovic è entrato in conferenza stampa alle 16.30 di oggi, 13 luglio, per chiarire le sue condizioni di salute ed il futuro della sua panchina al Bologna. Le notizie non sono buone: il tecnico serbo ha la leucemia. Un fulmine a ciel sereno, dunque, per l'ex giocatore di Stella Rossa, Sampdoria, Lazio ed Inter ed allenatore affermato con esperienze, tra le altre, anche alla guida di Milan e Torino. La conferenza stampa A Castelbebole, ...

Mihajlovic - le lacrime del mister : “Ho la leucemia - mi ha cambiato la vita. Ma vincerò anche questa sfida” : “Ho la leucemia. È una di quelle cose che ti cambia la vita da un momento all’altro. Ma sono sicuro che vincerò questa sfida, come ho sempre fatto. E tornerò più forte di prima”. Sono le parole dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che in conferenza stampa ha annunciato di essere ammalato e di doversi sottoporre alle cure. Bologna, Mihajlovic in lacrime: “Ho ...

Sinisa Mihajlovic in lacrime : “Ho la leucemia ma la sconfiggerò” : “Voglio essere chiaro con tutti voi, per questo ho indetto questa conferenza”. Il volto di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna Calcio, è tirato. Sembra non reggere la pressione. Anche il tono di voce non è quello del solito guerriero, quello del tecnico che sgrida forte i suoi giocatori, li sprona alla vittoria e al successo. Iniziano a scendere le lacrime, il timbro si spezza. Poi l’annuncio: “Le analisi hanno detto che c’è qualcosa di ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico ha la leucemia : il messaggio del Torino : “Il popolo granata e’ tutto con te. Ti pensiamo con affetto, in bocca al lupo”. E’ questo il messaggio del Torino, sul profilo ufficiale della società. Negli ultimi minuti è andata in scena la conferenza stampa dell’allenatore che ha confermato la Malattia, da martedì dovrà ricoverarsi nel reparto di ematologia, inizierà un percorso lungo per provare a guarire, Mihajlovic adesso dovrà vincere la battaglia più ...

Bologna - Mihajlovic lascia per problemi di salute : 'Ho la leucemia acuta' : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato il tecnico del Bologna ad annunciarlo in conferenza stampa. L'allenatore serbo, alternando lacrime e sorrisi, ha raccontato ai giornalisti i dettagli di una malattia scoperta soltanto pochi giorni fa. Ottimista il medico sociale del Bologna: 'Sinisa sarà ricoverato martedì, chiediamo il massimo rispetto del nostro mister, ma sappiamo che è un leone e al giorno d'oggi la leucemia si può sconfiggere'. ...

Malattia Mihajlovic - il medico del Bologna non ha dubbi : “la leucemia si può combattere! Sinisa deve continuare le sue attività” : L’annuncio di Mihajlovic lascia tutti senza parole, ma le parole del medico del Bologna sono rassicuranti Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata ad hoc, di aver scoperto di avere la leucemia. Un annuncio shock, che ha visto l’allenatore serbo cedere alle lacrime in un momento di forti emozioni. Una Malattia contro la quale Mihajlovic lotterà con tutte le sue forze, per sconfiggerla e tornare a ...

Mihajlovic - lacrime e grinta : "Ho la leucemia | Sono sicuro di battere la malattia a testa alta" : Toccante conferenza stampa dell'allenatore del Bologna: "Affronterò la malattia per la mia famiglia e per chi mi ama". Il dottore: "Può continuare ad allenare la squadra". E infatti il club lo 'conferma': "Andremo avanti con lui, non è una cosa umanitaria, ma tecnica, è il milgiore anche non al 100%"

L’annuncio choc di Mihajlovic : ho la leucemia - ma la sconfiggerò. Il Bologna : Sinisa restrerà l’allenatore : L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. E' stato lui stesso ad annunciarlo in conferenza stampa al Centro Tecnico di Casteldebole, non riuscendo a trattenere la commozione. "Ho visto il direttore tecnico Walter Sabatini che stava peggio di tutti - ha esordito scherzando -, mi ha rubato la scena, e allora ho fatto di tutto per star peggio e riavere l'attenzione. Ho chiesto questa conferenza stampa per darvi la notizia per ...

FORZA Mihajlovic BATTI LEUCEMIA. LA MALATTIA SI POTEVA SCOPRIRE PRIMA ? : MIHAJLOVIC lascia la panchina del Bologna e sfida la LEUCEMIA. Il grande campione serbo affronta la partita più importante della sua contro un nemico mortale. I tifosi si stringono al fianco di MIHAJLOVIC e sperano di rivederlo presto a bordo campo con la sua grinta e la sua voglia di vincere. MIHAJLOVIC ha scoperto questa terribile MALATTIA qualche mese orsono. Dopo settimane di silenzio e valutazione, MIHAJLOVIC ha deciso di rompere ...