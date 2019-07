Mihajlovic | «Ho la leucemia | vincerò questa sfida» Sabatini | «Continuerà ad allenare il

Sinisa Mihajlovic malato di leucemia - l’amore delle figlie Viktorija e Virginia : “Sei un guerriero” : Viktorija e Virginia Mihajlovic, ex naufraghe dell'Isola dei Famosi, hanno manifestato via social la loro solidarietà per il padre Sinisa, che dovrà affrontare le cure per la leucemia. Le due ragazze hanno ringraziato i fan per l'enorme affetto ricevuto: "Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori".Continua a leggere

Mihajlovic shock : ho la leucemia ma vincerò anche questa sfida : "Ho fatto degli esami e sono state scoperte alcune anomalie che non c'erano quattro mesi fa. Abbiamo detto che avevo la febbre,

Mihajlovic : «Ho la leucemia - ma vincerò». Terapia da martedì - resta allenatore del Bologna : «A me, nella vita, nessuno ha mai regalato nulla. State sereni, io questa sfida la vinco e spero dopo di essere un uomo migliore e più maturo». Qualche momento di pausa, per...

Sinisa Mihajlovic : «Ho la leucemia - ma vincerò» : Il mondo del calcio è sotto shock. Sinisa Mihajlovic ha annunciato di avere una leucemia acuta. La voce trema spesso e le parole escono a fatica. Gli occhi si venano di rosso, le lacrime affiorano, ma in fretta fanno dietro front. L’uomo è forte e coraggioso, è sopravvissuto a due guerre, arrendersi non è una parola a lui conosciuta. Dritto negli occhi In una conferenza toccante e commovente il serbo allenatore del ...

Mihajlovic e la sua terribile malattia - l’oncologo : “La leucemia acuta oggi si può curare” : La leucemia acuta, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa. Mihajlovic ha annunciato la malattia oggi nel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica ...

Malattia Mihajlovic - il tecnico ha la leucemia : il messaggio del Milan : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha confermato lo stesso tecnico serbo in conferenza. Anche il Milan ha voluto dimostrare la vicinanza all’allenatore del Bologna, con un messaggio su Twitter che riprende una citazione di John Fitzgerald Kennedy: “Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Forza Sinisa, vincerai anche questa battaglia”. Mihajlovic ha allenato i rossoneri fra il 2015 e il 2016. Malattia Mihajlovic, ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic ha la leucemia : “Malattia in fase acuta ma si può guarire e sconfiggere” : La conferenza stampa odierna di Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle che non vorremmo mai ascoltare: il tecnico serbo del Bologna ha rivelato di essere affetto dalla leucemia e che dalla prossima settimana inizierà le cure del caso per combattere la malattia e sconfiggerla. Alla stampa ha iniziato così il serbo: “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. ...

Cosa sapere sulla leucemia acuta che ha colpito Sinisa Mihajlovic : La leucemia acuta, che ha colpito l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic come annunciato oggi in una drammatica conferenza stampa, non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa: "Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile". Lo sottolinea all'Agi l'oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. "Non abbiamo molti dettagli ...

La conferenza di Mihajlovic : «Ho la leucemia - devo fermarmi. Non ho paura e vincerò» : L’allenatore del Bologna giovedì non aveva seguito la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Sabato la spiegazione della sua malattia: necessarie terapie d’urto

Mihajlovic : «Ho la leucemia - vincerò questa sfida». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna» : Sinisa Mihajlovic: «Ho la leucemia, so che la vincerò». Ma non abbandonerà la panchina del Bologna, contiunerà ad allenare. La notizia ha scosso il mondo del...

Leucemia cos'è - diagnosi e come si cura/ Terapia d'urto per Mihajlovic : come funziona : Leucemia, cos'è e come si cura: i sintomi e gli esami per arrivare alla diagnosi. come funziona la Terapia d'urto a cui deve sottoporsi Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic lotta contro la leucemia - Sabatini non ha dubbi : “rimarrà l’allenatore del Bologna” : Mihajlovic non lascia la panchina del Bologna, le parole del ds Sabatini dopo l’annuncio della malattia dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic ha annunciato oggi di aver scoperto di avere la leucemia: l’allenatore del Bologna inizierà adesso la sua battaglia contro la malattia, ma la società non ha intenzione di lasciare andare il serbo. “Mihajlovic starà al Bologna fino al termine del contratto. L’allenatore ...

Mihajlovic in lacrime : «Ho la leucemia - ma vincerò per chi mi ama». Sabatini : «Resta il nostro allenatore» : La voce s'incrina, le lacrime escono. Sinisa Mihajlovic lo dice senza giri di parole: «Ho la leucemia». Un pugno nello stomaco che arriva dalla conferenza stampa voluta dal...