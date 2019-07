Mihajlovic | Ho la leucemia Vincerò questa sfida | non voglio fare pena a

Mihajlovic : «Ho la leucemia - so che la vincerò». Sabatini : «Continuerà ad allenare il Bologna». Conferenza stampa in diretta : Sinisa Mihajlovic, tutta la verità: la Conferenza stampa in diretta. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

Mihajlovic in lacrime : «Ho la leucemia - mi fermo» : «Si può guarire e io la batterò» A Casteldebole annunciata conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna. Da alcuni esami effettuati ho scoperto alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Dagli esami ho scoperto di avere una leucemia. Sono state le parole del serbo: «Sono pronto ad affrontare la malattia, sono sicuro di vincere questa sfida». «È stata una bella botta, sono stato chiuso in camera a riflettere per due ...

"Ho la leucemia - ma non ho paura - so che vincerò". L'annuncio di Sinisa ?Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic ha la leucemia. Lo ha raccontato lui nel corso di una conferenza stampa, da lui voluta e convocata per informare la stampa e i tifosi. Al suo fianco il direttore sportivo Sabatini. "Ho preferito darvi io la notizia, e chiedo per questo rispetto per la mia privacy. Abbiamo scoperto dei valori nel sangue che non andavano bene. È una malattia in fase acuta ma attaccabile, dobbiamo giocare per vincere, devo usare la ...

