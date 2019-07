Mihajlovic e Vialli legati dallo stesso destino | la battaglia contro la malattia | il

calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) “Ho la leucemia”, è questo l’annuncio shock dell’allenatore Sinisa, il tecnico del Bologna ha confermato le indiscrezioni dellaspiegando tutti i dettagli in conferenza stampa, da martedì dovrà ricoverarsi al reparto di ematologia con l’intenzione di vincere lapiù importante.si è dimostrato sempre un leone, prima in campo poi da allenatore e adesso dovrà farlo al di fuori del rettangolo di gioco, il serbo ha dimostrato in conferenza di essere pronto a lottare e di vincere per l’ennesima volta, sono uscite alcune lacrime che però non erano di paura, forse un pò di preoccupazione ma più per la famiglia e per tutti i cari. Inizierà un momento difficile ma con la consapevolezza di poter sconfiggere il male.dallaFoto Carlo Cozzoli – LaPresseè ...

