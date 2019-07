Mihajlovic e la sua terribile malattia | l’oncologo | “La leucemia acuta oggi si può curare”

meteoweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) La, patologia che ha colpito l’allenatore del Bologna ed ex calciatore Sinisanon è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa.ha annunciato lanel corso di una commovente conferenza stampa. “Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile“. Lo spiega all’Agi l’oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. “Non abbiamo molti dettagli sul tipo diche ha colpito– precisa l’esperto – e quindi è difficile su queste basi dire molto ma in conferenza stampa è emerso che si tratta di una forma, insorta in poco tempo, anche se ancora asintomatica. Laè sicuramente una forma potenzialmente letale, ma in molti casi si riesce a tenere sotto controllo con la ...

realvarriale : Impossibile non emozionarsi davanti alla commozione di Sinisa nel raccontare la sua malattia, una leucemia acuta. U… - TuttoMercatoWeb : ?? Tutti con #Mihajlovic: striscioni dei tifosi a Casteldebole per incitare il tecnico dopo la terribile notizia del… - PlinskyIena : @pisto_gol @MarioC1969 Dott. Pistocchi lei che ne pensa delle parole di mihajlovic contro i giornalai/giornalisti c… -