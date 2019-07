Migranti | in Italia crolla il numero dei rimpatri | espulsi meno il 25 | 3% | siamo dietro la

La Francia regala soldi all'ong che porta i Migranti in Italia : Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'Italia in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42 migranti a bordo e ha anche aperto il portafoglio ...

Migranti - recuperati 72 corpi del naufragio dell'1 luglio. Erano partiti dalla Tunisia verso l'Italia : Unhcr e Oim : "Le navi europee riprendano i soccorsi" : Le due agenzie dell'Onu chiedono di interrompere il sostegno alla Guardia costiera libica fino a quando le persone soccorse in mare verranno riportate nei centri di detenzione

Parigi premia Carola : "Perseguita in Italia per aver salvato Migranti in mare" : “Le due capitane della Sea Watch 3, Carola Rackete e Pia Klemp, riceveranno la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi, per aver salvato migranti in mare”: lo annuncia un comunicato del municipio della capitale francese. La medaglia vuole simboleggiare “la solidarietà e l’impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani” e va alle due operatrici umanitarie tedesche ...

CAOS Migranti/ Al Sarraj e Haftar : chi manovra le anime della Libia contro l'Italia? : Dalla Francia ad Haftar, l'immigrazione viene strumentalizzata con l'obiettivo di destabilizzare i nostri confini e ottenere in cambio maggiori aiuti

Festival delle Spartenze - il Sud celebra i Migranti italiani. Focus sull’Argentina col direttore dell’Apollo 11 : L’Italia non è solo il paese degli “immigrati”, ma soprattutto è terra di “emigrati”. Solo nel 2018 se ne sono andati in 130mila, per lo più ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Giovani spesso costretti a partire alla ricerca di un lavoro o semplicemente di un futuro migliore che l’Italia non riesce a garantire. “Cervelli in fuga”, come vengono chiamati, che dal 25 luglio al 3 agosto si riuniranno al Piccolo Festival delle Spartenze. ...

Quei Migranti al contrario che nessuno blocca : gli italiani in fuga : I numeri sulla migrazione dei giovani sono impressionanti. Ma nessuno merita di essere ridotto a numero. E la poesia ha il dovere di colpire forte dove fa più male. Ha bisogno di raccontare cosa succede quando l'estate finirà e ci si troverà nuovamente davanti al ricatto tra lavoro e felicità, tra futuro e amore.Continua a leggere

Quanti Migranti sono arrivati davvero in Italia grazie all'operazione Sophia? : La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il 9 luglio sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Con la missione Sophia, per volontà dei Governi Pd, le navi militari di tutta Europa non contrastavano l'immigrazione illegale o le attività delle Ong, ma trasportavano direttamente loro i clandestini in Italia". L'affermazione è sostanzialmente errata. La missione Sophia Per prima cosa vediamo cosa fosse la missione Sophia. Chiamata ...

La Libia ora libera i Migranti Rischio "esodo" verso l'Italia : Angelo Scarano Tripoli chiude il centro di Tajura bombardato da Haftar. Più di 35' migranti in strada pronti a partire grazie agli scafisti Il governo libico di Tripoli guidato da Fajez Sarraj ha liberato più di 350 migranti che si trovavano reclusi nel campo di Tajura colpito dall'assalto delle milizie di Haftar qualche giorno fa. I migranti sono stati liberati e contestualmente espulsi dal territorio libico. Qualche giorno fa, ...

"Obbligare le ong a identificare i Migranti a bordo". L'emendamento Forza Italia a prima firma Carfagna : Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sicurezza bis. Con il testo, a prima firma di Mara Carfagna, si propone di imporre alle ong di identificare a bordo delle navi di salvataggio i migranti. “Bisogna che l’attività delle Ong sia disciplinata: se vuoi compiere un’attività di ricerca e salvataggio in mare lo devi fare alle condizioni di legalità e sicurezza poste dallo Stato Italiano. In ...

Nei CPR italiani come nei lager in Libia : diritti dei Migranti calpestati e offesi : La vicenda del 32enne morto nel centro di rimpatrio di Torino dopo essere stato messo in isolamento e probabilmente dopo avere subito una violenza sessuale sarebbe, se confermata, un preoccupante episodio di un'Italia "libica" nella gestione dei detenuti e dei loro diritti. Per questo non vediamo l'ora di sapere come sia andata.

Migranti e allergie : dopo pochi anni sviluppano le stesse allergie degli italiani : L’ambiente gioca un ruolo decisivo sulla salute di tutti, indipendentemente dalla provenienza etnica e dal patrimonio genetico. Sono le conclusioni del lavoro, a cui ha partecipato Fondazione Poliambulanza: “Migranti e allergie: una nuova visione della marcia atopica (il decorso delle malattie allergiche)”. “Gli immigrati che arrivano nel nostro Paese inizialmente godono di un effetto protettivo verso le patologie respiratorie – chiarisce uno ...

Quanti Migranti arrivano davvero in Italia con le ong? : La Sea Watch (foto: FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images) Lunedì 8 luglio il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha convocato una riunione del Comitato di ordine e sicurezza per trovare un modo per fermare le ong ed evitare che portino i migranti soccorsi in mare in Italia. Secondo quanto riportano diverse testate, tra cui Repubblica, ci sarebbero varie ipotesi al vaglio: l’invio di dieci motovedette Italiane alla cosiddetta Guardia ...

A Pozzallo 47 Migranti soccorsi da motovedette italiane. Salvini alla Tunisia : "Rimpatri con navi di linea" : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. Una parte dei migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette ‘connection ...

Migranti - navi militari a difesa dei porti italiani e nuovi accordi con Libia e Tunisia per fermare le partenze : Il Comitato ordine e sicurezza decide nuovi interventi per bloccare i flussi migratori in ripresa. Altre dieci motovedette a Tripoli e nuovi accordi con Tunisi