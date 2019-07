Meteo USA | l’uragano Barry tocca terra in Louisiana | 100 mila persone senza luce | paura

Meteo Luglio - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Estate in pausa - maltempo e temperature sotto la media anche la prossima settimana : Sta iniziando un weekend di forte maltempo al Centro-Sud dopo i fenomeni estremi di metà settimana che hanno messo in ginocchio buona parte della costa adriatica. Siamo a metà Luglio ma non sembra affatto Estate sulle regioni centro-meridionali, che nelle prossime ore potrebbero essere colpite da fenomeni di forte intensità, come venti distruttivi, nubifragi, grandine e persino tornado. Meteo, è di nuovo allerta per la costa adriatica: rischio ...

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

“Estate in pausa”. Meteo - un fine settimana da incubo. Pioggia - vento e grandine : Un po’ di fresco è arrivato, lo abbiamo notato tutti. Le temperature si sono abbassate ed è stata come una manna dal cielo. Ma basta così? Sembra di no, sembra che il sole e il bel tempo abbiano lasciato spazio già da qualche giorno a brevi parentesi di Pioggia, tempesta e forte vento, che in diverse zone d’Italia hanno causato anche gravi danni. E’ il caso ad esempio di Milano Marittima e Pescara che si sono ritrovate a fare i conti solo ...

Meteo - caldo africano anche nel weekend : «40 gradi al Sud». Poi pausa con temporali e fresco : Ancora caldo africano sull'Italia nei prossimi giorni: nuova fiammata nel weekend con picchi vicino ai 40 gradi, qualche temporale al Nord e sugli Appennini. Ma la prossima settimana si cambia...

Carri armati americani invadono per sbaglio i campi della Romania a causa del Meteo avverso : ettari di coltivazioni distrutti [VIDEO] : Gli agricoltori di una città della Romania hanno ricevuto una indesiderata sorpresa quando sono stati improvvisamente “invasi” da soldati americani, mentre veicoli blindati da combattimento attraversavano i loro campi, distruggendo ettari di colture. I Carri armati americani, infatti, hanno attraversato accidentalmente un’area agricola rumena della città di Fetesti, nel distretto sudorientale di Ialomita, come mostrano le immagini dei video in ...

Meteo estremo negli USA meridionali : città dell’Arkansas bombardata da grandine di 10cm e venti a 112km/h! [FOTO] : grandine di dimensioni enormi, forti venti e tornado hanno seminato il caos negli Stati Uniti centro-meridionali. Le tempeste hanno causato danni diffusi e pericoli per i residenti dell’area dal Texas al Tennessee. Il Texas nordorientale è stato particolarmente colpito con grandine di grandi dimensioni e forti venti che hanno provocato danni estesi nella città di Greenville, dove sono stati danneggiati alcuni edifici e abbattuti alberi e linee ...

Meteo - caldo : “disagio intenso” a causa della scarsa qualità dell’aria nel veneziano : L’estate si avvicina e, con lei, arrivano anche i primi problemi legati al caldo. La Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell’Arpav, informa infatti che domani, 20 giugno, il disagio sarà ovunque in lieve peggioramento. In prevalenza debole-moderato a tratti intenso sulla pianura, assente o temporaneamente debole-moderato in Valbelluna, e intenso sul litorale a causa ...

Misteriosa macchia verde appare sui radar del Servizio Meteorologico USA : la scoperta è incredibile : I meteorologi del Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) statunitense hanno notato qualcosa di incomprensibile sui radar nel sud della California nei giorni scorsi, una grande massa verde. “Era molto strano perché era un giorno relativamente sereno e non ci aspettavamo per niente piogge o temporali. Ma sul nostro radar, vedevamo qualcosa che indicava che c’era qualcosa lì fuori”, ha dichiarato a NPR Casey Oswant, meteorologa dell’ufficio NWS di ...

Meteo USA : danni da calamità naturali - via libera a piano di aiuti : Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un piano di aiuti da 19,1 miliardi di dollari per i danni causati da inondazioni, incendi e uragani che hanno devastato Porto Rico, California e Texas. Il provvedimento è passato alla Camera, a maggioranza democratica, con 354 voti a favore e 58 contrari, ed ora manca solo la firma del presidente Donald Trump. Il piano finanzierà lo sviluppo delle infrastrutture, l’assistenza della comunità ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono Meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

Giro d’Italia – Carapaz si tiene stretta la maglia rosa : “tappa complicata a causa del Meteo - ma grande lavoro di squadra” : Nonostante le insidie della 16ª tappa, Richard Carapaz ne esce con la maglia rosa e si complimenta con il proprio team per l’ottimo lavoro svolto Tappa complicata la numero 16 del Giro d’Italia. Nel tracciato da Lovere a Ponte di Legno, le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova i ciclisti, rischiando di cambiare le strategie delle squadre e far saltare il banco. Giulio Ciccone ha vinto la corsa, Richard Carapaz ne è ...

Meteo Sicilia - torna il maltempo : pioggia da Palermo a Ragusa : Nuova ondata di maltempo in Sicilia. Una circolazione di bassa pressione che si formerà nel Mediterraneo porterà pioggia e aria fredda

Meteo - nuovo round di violenti temporali negli USA : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado, piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado. “Un violento tornado ha colpito ...

Meteo USA - violenta ondata di maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...