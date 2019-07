Meteo Luglio | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | Estate in pausa | maltempo e

Previsioni Meteo 13 luglio - sabato e domenica all’insegna di temporali e grandinate : Una doppia perturbazione interesserà tra sabato e domenica la Penisola. Le Previsioni meteo di oggi 13 luglio indicano una prima fase di maltempo con intensi temporali accompagnati in alcuni casi da grandinate e raffiche di vento in particolare nelle regioni adriatiche. domenica invece una seconda fase che interesserà soprattutto il nord ovest.Continua a leggere

Allerta Meteo Arancione Marche e Abruzzo 13 Luglio 2019 : I Centri Funzionali decentrati di Marche ed Abruzzo hanno emesso il seguente bollettino di criticità indicante un rischio Meteo di grado Arancione per la giornata di Sabato 13 Luglio 2019. Allerta Meteo Marche 13 Luglio 2019 Per la giornata di domani, Sabato 13 Luglio 2019, è prevista una criticità Moderata (Arancione), per i settori 5-6, Ordinaria sui restanti settori. Dalle 00:00 alle 06:00 del 13 la criticità è assente. La ...

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo - maltempo nel weekend : ma quando torna il caldo? «Estate in crisi fino a fine luglio» : Estate in crisi almeno fino alla fine del mese: dopo una settimana all'insegna del maltempo, con trombe d'aria e grandinate a mettere in ginocchio alcune parti dell'Italia, nemmeno il...

Meteo - le previsioni di sabato 13 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 13 luglio Al Nord nuvoloso sul Triveneto e in Emilia Romagna, con temporali locali. Pioggia attesa anche al Centro. Temperature in calo. Sole e tempo sereno al Sud. IL Meteo Parole chiave: Meteo ...

Previsioni Meteo 12 luglio - nuova perturbazione in arrivo : rischio nubifragi nel weekend : La breve pausa dal maltempo si conclude venerdì, le Previsioni meteo di oggi 12 luglio infatti indicano per il fine settimana un nuovo generale peggioramento delle condizioni sulla Penisola a causa di una nuova intesa perturbazione che giungerà da nord est con tutto il suo carico di aria più fredda e nubi.Continua a leggere

Meteo - le previsioni di venerdì 12 luglio : Meteo, le previsioni di venerdì 12 luglio Dopo l’eccezionale ondata di maltempo degli ultimi giorni, torna il sereno su buona parte d’Italia. Qualche pioggia è prevista al Nord, in Toscana e su Molise, Gargano e dorsale campana. LE previsioni Parole chiave: ...

Meteo Roma : previsioni per venerdì 12 luglio : Meteo Roma: previsioni per venerdì 12 luglio Tempo stabile nel corso della giornata con ampie schiarite nella mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Sereno in serata. Temperature comprese tra +20°C e +31°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 12 luglio Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sui settori interni centro settentrionali, soleggiato altrove; acquazzoni e temporali sparsi possibili nel corso ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davvero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Previsioni Meteo 11 luglio - breve tregua da temporali e grandinate : torna il sole : Dopo il maltempo che ieri ha colpito pesantemente diverse zone d’Italia come la costa adriatica, stando alle Previsioni meteo per oggi 11 luglio, l’anticiclone riproverà a invadere la penisola, ma molto probabilmente sarà un fuoco di paglia e la “tregua” da temporali e grandinate durerà poco tanto che nei prossimi giorni tornerà il brutto tempo. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti meteo, nella giornata di oggi giovedì 11 luglio un campo di ...

Meteo Roma : previsioni per giovedì 11 luglio : Meteo Roma: previsioni per domani giovedì 11 luglio Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nelle ore diurne; le condizioni di stabilità si rinnoveranno anche in serata sempre con addensamenti sparsi. Temperature comprese tra +18°C e +32°C. Meteo Lazio: previsioni per domani giovedì 11 luglio Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della mattinata; ...

Previsioni Meteo 10 luglio : è un’estate folle. Forti temporali a CentroNord - calano temperature : Le Previsioni meteo per oggi 10 luglio e domani 11 luglio sono in sintonia con l’instabilità che sta caratterizzando questa seconda settimana del mese e che si protrarrà sicuramente anche nei prossimi giorni: le regioni più colpite saranno quelle centrali adriatiche. Previsto dunque un abbassamento delle temperature fino a valori prossimi alla norma e in qualche caso anche più bassi. Al meridione tuttavia farà ancora caldo, con picchi che ...

Allerta Meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019 : temporali e venti forti : Allerta meteo Napoli e Campania 10 luglio 2019: temporali e venti forti Di tanto in tanto vi informiamo delle Allerta meteo che interessano le regioni italiane. Dopo alcune settimane abbastanza calde – ed una stagione estiva partita in ritardo – è prevista nelle prossime ore una Allerta meteo a Napoli ed in Campania. Allerta meteo Napoli, comunicazioni dalla Protezione Civile A darne comunicazione in via ufficiale è stata la ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 10 luglio : Meteo, le previsioni di mercoledì 10 luglio Stop all’estate per 24-48 ore con l’arrivo di forti temporali, grandinate e un netto calo delle temperature. Forte maltempo sulle regioni centrali con possibili fenomeni estremi. Ancora caldo al Sud e picchi di 40 gradi in Sicilia LE previsioni Parole chiave: ...