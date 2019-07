Meteo | è di nuovo allerta per la costa adriatica | rischio di maltempo estremo con venti

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Meteo : nuovo peggioramento alle porte - oggi i primi temporali : Il pattern circolatorio sull'Europa centro-meridionale ha subito pesanti modifiche negli ultimi giorni : l'anticiclone sub-tropicale ha ormai definitivamente abbandonato l'Italia e ha lasciato campo...

Allerta Meteo : il maltempo si abbatte di nuovo sul Nord Italia - l’avviso e i bollettini della Protezione Civile : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali Italiane sono interessate da infiltrazioni di aria più fresca in quota che, dal primo pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, favoriranno una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, specie durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Nord nel weekend : nuovo avviso della protezione civile - i bollettini : Allerta Meteo – Le regioni settentrionali dell’Italia saranno interessate, nelle giornate di sabato e domenica, da infiltrazioni di aria più fresca in quota, che daranno luogo ad una spiccata instabilità con attività temporalesca, localmente intensa, durante le ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Clima-Energia : nuovo servizio Meteo-climatico prevede la produzione di elettricità da rinnovabili : prevedere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a tre mesi per una gestione sempre più efficiente della rete elettrica. È l’obiettivo dell’innovativo servizio meteo–climatico messo a punto dal progetto europeo “Sub-seasonal to Seasonal Climate Predictions for Energy’” (S2S4E), finanziato dal programma Horizon2020 con quasi 5 milioni di euro e coordinato dal Barcelona Supercomputing Center in collaborazione con 11 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso di Estofex per il Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia in questa prima parte di settimana caratterizzata da violenti temporali e grandinate sulle regioni settentrionali. Anche per la giornata odierna, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi. Livello di Allerta 1 per l’arco alpino e il Massiccio Centrale principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Livello di Allerta 2 per la ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il maltempo al Nord : “forti temporali - criticità gialla in 5 Regioni” : Allerta Meteo – Un flusso di correnti fresche di origine atlantica continua ad erodere il bordo settentrionale dell’anticiclone di origine Nord-africana che da giorni interessa l’Italia, determinando una spiccata instabilità sui settori settentrionali, con attività temporalesca localmente intensa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Francia con grandine e piogge torrenziali e la Croazia con nubifragi e fulmini, Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Un ampio livello di Allerta 1 per il Nord Italia, i Balcani, l’Austria meridionale e la Svizzera meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per parti di Paesi Bassi, Germania, Danimarca e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo nel Nord Ovest - piogge e temporali per i prossimi giorni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Correnti umide e instabili continueranno ad interessare le nostre regioni Nord-occidentali con rovesci e temporali sparsi che risulteranno più attivi durante il corso della prossima notte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Meteorologia - l’Aeronautica Militare presenta P-IN-SEVIRI : il nuovo prodotto per la stima delle precipitazioni istantanee : Dal mese di giugno, le informazioni elaborate dal Centro Operativo per la Meteorologia di Pratica di Mare (COMET) sulla stima della precipitazione istantanea osservata da satellite sono utilizzate dall’European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). I dati prodotti con sistemi di post-elaborazione dell’Aeronautica Militare sono visualizzabili sul portale Eumetview e sul sito web http://hsaf.meteoam.it/ ...

Meteo estremo - nuovo tornado in Cile : disastro a Talchahuano e Concepción! Gravi danni - feriti e un morto [FOTO e VIDEO] : Appena un giorno dopo il distruttivo tornado che ha colpito Los Ángeles, in Cile, danneggiando 100 case e ferendo 18 persone, un altro vortice si è abbattuto sul Paese sudamericano, sempre nella regione di Bío Bío. Il tornado, che in origine era una tromba marina, ha messo in ginocchio diversi settori delle città di Talcahuano e Concepción, distruggendo i tetti e le finestre delle case, ribaltando i veicoli e provocando Gravi danni, come ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : ciclone Africano flagella l’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una circolazione depressionaria posizionata tra Sicilia e Sardegna, continuerà a stazionare sul Mar Tirreno anche nella giornata di domani, determinando una fase di spiccato maltempo su gran parte dell’Italia, in particolare sulle regioni tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo Toscana : nuovo avviso di criticità per temporali : La protezione civile della Regione Toscana emesso un’Allerta Meteo codice giallo, valida fino alla mezzanotte di domani. Oggi sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. I fenomeni risulteranno di intensità debole o moderata. Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionali e costa. Ovunque sono previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest dove risulteranno inferiori. Codice giallo ...