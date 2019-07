Mercato NBA – I Rockets sognano Iguodala | intanto firmano Tyson Chandler ed Anthony

Mercato NBA – Kelly Oubre Jr. firma con Suns : i dettagli del contratto : Kelly Oubre Jr. decide di restare ai Phoenix Suns: l’ex Wizards pone la sua firma su un contratto biennale Dalla lista dei pochi free agent rimasti va depennato il nome di Kelly Oubre Jr. Dopo diversi giorni nei quali non sono arrivate offerte degne di nota, o comunque superiori alla qualifying offer dei Phoenix Suns che hanno ottenuto la firma del giocatore con un biennale da 30 milioni di dollari totali. Kelly Oubre Jr., che in stagione ...

Mercato NBA – Kyle Korver tagliato dai Suns : la guardia vuole Lakers - Sixers o Bucks : Kyle Korver tagliato dai Phoenix Suns nelle ultime ore: il giocatore spera in una chiamata di Lakers, Sixers o Bucks per la prossima stagione Nel corso della trade che aveva portato Mike Conley ai Jazz, Kyle Korver era finito ai Phoenix Suns. Avventura piuttosto breve quella della guardia ex Cleveland Cavaliers che è stato tagliato dai Suns nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Kyle Korver ...

Mercato NBA – Thunder - Chris Paul già pronto all’addio? Miami Heat sulle sue tracce : Chris Paul è sbarcato ai Thunder nella trade che ha portato Russell Westbrook a Houston: CP3 però potrebbe essere scambiato nuovamente con destinazione Miami Il tempo di arrivare e già potrebbe andare via. Chris Paul è sbarcato ad Oklahoma nella trade che ha portato Russell Westbrook agli Houston Rockets, ma potrebbe non restare a lungo ai Thunder. Secondo ESPN infatti il gm di OKC, Sam Presti, potrebbe spedirlo a Miami che aveva già ...

Mercato NBA – Russell Westbrook è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : i dettagli della trade : Russell Westbrook si trasferisce da OKC agli Houston Rocktes: trade pazzesca nella notte che coinvolge anche Chris Paul In casa Thunder hanno schiacciato il bottone: è rebuilding totale. Dopo l’addio di Paul George, finito ai Clippers al fianco di Kawhi Leonard, anche Russell Westbrook lascia Oklahoma. Il playmaker aveva espresso i suoi dubbi in merito alla permanenza ai Thunder, visto l’addio di PG13 e la volontà della franchigia di ...

Mercato NBA – Retroscena Cousins-Lakers : “ho parlato con LeBron - Davis e Rondo : ecco come mi hanno convinto” : DeMarcus Cousins svela un Retroscena in merito alla sua firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Warriors convinto dal recruiting di LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo Nelle fasi iniziali della free agency, quelle in cui i principali free agent hanno subito trovato squadra, DeMarcus Cousins è stato letteralmente ‘snobbato’. Scaricato dagli Warriors, Cousins non ha ricevuto alcuna offerta, un po’ per i tanti centro di livello ...

Mercato NBA – Philadelphia mette le mani su Al Horford - siglato anche il rinnovo con Tobias Harris : La franchigia di Philadelphia ha piazzato il colpo Al Horford, rinnovando anche il contratto di Tobias Harris Philadelphia non sta a guardare e, in poche ore, piazza un colpo e un rinnovo. I Sixers infatti mettono le mani su Al Horford, giocatore importante con cinque presenze nella formazione All Stars. In uscita dai Boston Celtics, il dominicano ha già firmato il nuovo contratto con Phila, dove troverà anche Tobias Harris. ...

Mercato NBA – I dettagli del contratto di Kevin Durant con i Nets : presente una player option nel 2022 : Resi noti i dettagli del contratto firmato da Kevin Durant con i Brooklyn Nets: presente una player option nel 2022 La firma di Kevin Durant con i Brooklyn Nets ha sorpreso il panorama NBA. Il cestista degli Warriors ha rifiutato la player option presente nel contratto con Golden State per accordarsi con la franchigia di Brooklyn, insieme all’amico Kyrie Irving, con il quale potrà dividere il campo dalla prossima stagione dopo essersi ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard mette i Clippers spalle al muro : la modifica del contratto lo ‘adegua’ a Paul George : Kawhi Leonard modifica il suo contratto con i Clippers: sarà un triennale con scadenza uguale a quella di Paul George Kawhi Leonard si è dimostrato un grande stratega in queste settimane. Mentre tutti i free agent di livello hanno firmato nei primi giorni di Mercato, Kawhi e il suo entourage si sono presi del tempo per decidere la sua prossima destinazione. L’ex Raptors ha studiato la situazione, contattato diverse superstar e si è poi ...

Mercato NBA – Pronti due grandi ritorni : Amar’e Stoudemire e Monta Ellis cercano squadra : Amar’e Stoudemire e Monta Ellis Pronti al ritorno in NBA: i due veterani hanno svolto un workout privato con 12 franchigie L’NBA resta il torneo più ‘attraente’ al mondo, tanto che anche chi era andato a cercare fortuna altrove, prima o poi, decide di farci ritorno. Nel prossimo futuro potremo rivedere nella lega due grandi nomi del passato: Amar’e Stoudemire e Monta Ellis, il primo lontano dalla lega dal 2016, il secondo dal 2017. Secondo ...

Mercato NBA – Il clamoroso dietro front di Marcus Morris : firma con gli Spurs ma vuole i Knicks : Marcus Morris sta seriamente pensando di annullare la sua firma con i San Antonio Spurs per puntare ad un accordo più remunerativo con i New York Knicks A volte l’ufficiliatà delle notizie di Mercato è solo una formalità, altre volte è una condizione necessaria per ‘blindare’ i contratti, prima che qualcuno cambi idea. Se non ci credete basta chiedere ai San Antonio Spurs alle prese con il dietro front di Marcus Morris. Il cestista ex ...

Mercato NBA – D’Angelo Russell ‘perdona’ i Nets : “è business! Pensavo di restare a lungo ma…” : D’Angelo Russell perdona i Nets dopo l’arrivo di Kyrie Irving e il suo conseguente mancato rinnovo: il giovane playmaker ha capito come ‘funziona’ la lega Scaricato dai Lakers per necessità (leggasi: liberarsi di Mozgov), D’Angelo Russell sembrava aver trovato la sua dimensione ai Nets. Squadra giovane e tosta, proprio come lui, capace di arrivare ai Playoff guidata dal suo playmaker in grado di mettere a referto 21.1 punti, 3.9 rimbalzi e ...

Mercato NBA – Sorprendente decisione di Golden State - tagliato Shaun Livingston : La franchigia californiana ha deciso di tagliare il contratto di Livingston, garantendogli comunque due milioni di dollari Si chiude praticamente un’era per Golden State che, dopo gli addii di Andre Iguodala e Kevin Durant, saluta anche Shaun Livingston. LaPresse/Reuters Il contratto del giocatore statunitense è stato tagliato dagli Warriors prima che divenisse completamente garantito, versandogli solo due milioni dei 7.7 che ...

Mercato NBA – Russell Westbrook verso Miami : gradimento reciproco fra le parti : Russell Westbrook sempre più convinto di voler lasciare i Thunder: i Miami Heat mostrano il proprio interesse e il giocatore ricambia In pochi giorni la situazione in casa Thunder sembra essere precipitata. L’addio di Paul George ha dato il via ad un effetto domino che potrebbe culminare con il rebuilding totale. Resta solo un nodo da sciogliere: cedere o meno Russell Westbrook. Nonostante un contratto pluriennale che lo lega alla ...

Mercato NBA – Colpo a sorpresa degli Hawks : in arrivo Jabari Parker : Gli Atlanta Hawks pronti a firmare Jabari Parker: per l’ex cestista di Bulls e Wizards è pronto un contratto biennale Prosegue la fase di ricostruzione degli Atlanta Hawks. La franchigia della Georgia ha optato per la creazione di un core giovane, guidato da leader Trae Young, con al seguito John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Cam Reddish. Secondo Yahoo Sport è in arrivato anche un altro prospetto interessante, Jabari Parker, in ...