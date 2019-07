Meghan | Kate la dieta reale rigorosa di Buckingham Palace

ilgiornale

(Di sabato 13 luglio 2019) Francesca Galici Far parte della famigliainglese non dev'essere facile per chi non ci nasce. Ne sanno qualcosaMiddleton eMarkle, sottomesse all'etichetta e al regolamento anche a tavolaMarkle eMiddleton sono le due spose borghesi dei principi William e Harry. Entrambi i figli di Carlo e Diana hanno scelto di convolare a nozze con donne non appartenenti a nessun casato nobiliare. È un segno dei tempi che sono cambiati ma questo ha imposto alle ragazze un duro allenamento per entrare negli schemi della casapiù potente del mondo, dove l'etichetta è scandita da regolamenti molto rigidi. La vita a corte è scandita dal protocollo imposto dalla regina, anche a tavola, dove i membri della famiglianon possono consumare determinati cibi, soprattutto al di fuori delle residenze di famiglia. Tra i piatti chee gli altri ...

vviolethill : oggi si vive solo per il meghan e kate content, grazie Wimbledon - andrewsword2 : RT @vogue_italia: Una giornata in armonia... che bella questa Royal family! Ecco Kate e Meghan insieme alla partita di polo di William e H… - vogue_italia : Una giornata in armonia... che bella questa Royal family! Ecco Kate e Meghan insieme alla partita di polo di Willi… -