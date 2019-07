Mediaset | l' indiscrezione | Elena Morali fatta fuori da Colorado | la mazzata a sorpresa

liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2019)da. Indiscrezioni da, riportate dal settimanale Nuovo, riferiscono del siluramento di, ex naufraga dell'Isola dei famosi. Lo show dovrebbe tornare in onda su Italia 1 nella primavera 2020, ma senza la bionda che sul set ha conosciuto il comico Sc

JuveConnect : L'INDISCREZIONE|Dall'Olanda: 'Accordo #Juventus-De Ligt: affare fatto da 70 milioni!' - 100x100Napoli : Una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda #Icardi ed il #Napoli. - jef_sotto : RT @telegnocca: pur di non rassegnarci a non vedere piu la dea Adriana in questa odiosa rai sovranista, dove sembra non esserci piu spazio… -