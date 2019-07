Matteo Salvini | per The Economist è l' uomo più pericoloso in Europa E il ministro

Matteo Salvini - pronti i controlli sui telefoni e sui conti : l'arma per svelare la verità sui fondi russi : Molto presto i magistrati di Milano potranno mettere mano ad una rogatoria da trasmettere all'autorità giudiziaria russa sulla vicenda che vede al centro la trattativa sulla compravendita, tra la russia e l'Italia, di una partita di ben 300 milioni di tonnellate di gasolio e kerosene. Quella dalla q

Matteo Salvini - Eduard Limonov : "BuzzFeed è una testata screditata - come si può prenderla sul serio?" : "BuzzFeed è una testata screditata", parola di Eduard Limonov, il 76enne diventato celebre grazie alla biografia romanzata di Emmanuel Carrère. L'uomo che è tutto e il contrario di tutto, un po' come il Partito nazional bolscevico (oggi fuorilegge e dall'insolita bandiera nazista ma con falce e mart

"Non vado in Aula a parlare di fantasie" - ha detto Matteo Salvini : "Parlo di vita reale. Lascio che le indagini facciano il loro corso, con la massima tranquillità". Così Matteo Salvini, riguardo all'ipotesi di riferire in Parlamento sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. "Io vado in Aula a parlare di cosa succede realmente, non di supposizioni e fantasia. C'è un'indagine? Viva l'indagine! Facciano in fretta", ha poi aggiunto il leader della Lega parlando con i giornalisti a Ferrara.

Sea Eye - la Alan Kurdi pronta a lasciare il porto di Maiorca : "Non siamo intimiditi da Matteo Salvini" : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye è pronta a lasciare il porto di Maiorca, dove è ancorata, e navigare verso le coste libiche per andare a recuperare altri migranti. Dopo appena una settimana dall'ultimo scontro Italia-Malta per i 65 clandestini recuperati al largo della Libia, l'ong tede

Matteo Salvini inquieto dopo l'affaire Metropol : "Può arrivare dell'altro". Ma per Berlusconi è una "trappola" : l'affaire Metropol scuote la Lega che si domanda ancora chi sia stato il mandante delle intercettazioni-trappola. "Giancarlo, sono stati i servizi", sussurra Matteo Salvini all'orecchio di Giancarlo Giorgetti, che tanto insistette con lui per ottenere la delega sugli 007 durante la formazione del go

Sea Watch - Carola e la prova definitiva. Matteo Salvini : "Senza navi pirata Ong ed eroiche tedesche..." : Una foto per spazzare via i dubbi su Ong, Sea Watch e Carola Rackete. Sulla scrivania di Matteo Salvini al Viminale plana l'immagine di un gommone individuato in zona Sar libica, sabato mattina, di cui la Guardia costiera di Tripoli si è assunta la responsabilità. Leggi anche: "Ma Carola si è già di

Sea Watch - "Carola Rackete come il più violento dei gilet gialli". Matteo Salvini mette alla berlina Macron : "Carola Rackete come il più facinoroso dei gilet gialli". Matteo Salvini ricorre a un'immagine che Emmanuel Macron conosce bene, quella dei protestanti che negli scorsi mesi hanno fatto vacillare l'Eliseo, per smascherare tutta "l'ipocrisia francese". "Premiano la comandante tedesca come fosse un'er

Matteo Salvini e i fondi russi - salta fuori l'avvocato : "Al Metropol con Savoini - il nonno e Gianco c'ero io" : All'appello manca solo "il nonno". Dopo Gianluca Savoini e l'imprenditore Giancotti (il "Gianco"), si fa vivo anche "Luca", l'avvocato citato nell'audio sulla trattativa per i presunti finanziamenti russi alla Lega portata avanti da Savoini all'Hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018. Leggi anche

Matteo Salvini - il sondaggio di Pagnoncelli sui finanziamenti russi : "Un inciampo grave". Occhio al dato : 58% : Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera è il primo realizzato "a caldo" su Lega e affare Savoini. E per Matteo Salvini non sono buone notizie. Secondo la rilevazione, la presunta "trattativa" per traghettare finanziamenti russi nelle casse del Carroccio in cambio di accordi c

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno intercettato non solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere

Matteo Salvini sul trasloco del Salone dell'Auto : "Ennesima fuga da Torino - altro danno dei 5 Stelle" : Luigi Di Maio difende la sindaca di Torino, Chiara Appendino, contro le "minoranze rancorose" nella querelle sul trasloco del Salone dell'Auto. "Sto con lei qualsiasi cosa decida di fare". Ma il trasloco del Salone da Torino a Milano diventa terreno per un nuovo scontro fra la Lega e Movimento 5 Ste

Matteo Renzi : "Tovarish Salvini - glasnost" : “Io non ci sto a lasciare a Salvini l’uso della parola ‘legalità, perché Salvini non sa cos’è la legalità e noi quella parola ce la dobbiamo riprendere”. Lo dice Matteo Renzi all’iniziativa a Milano sulle fake news.L’ex premier, riferendosi all’inchiesta su presunti finanziamenti russi alla Lega, continua: “Faccio una provocazione: io non credo che la Lega abbia ...

Matteo Salvini - il retroscena sul suo "piano militare" : vittoria alle regionali in Emilia poi voto anticipato : "Uno schema quasi militare". Matteo Salvini sarebbe tentato di rompere con il Movimento 5 Stelle a tempo debito, e soltanto dopo aver centrato l'obiettivo grosso: strappare, cioè, l'Emilia Romagna al Pd alle prossime elezioni regionali. È Augusto Minzolini, sul Giornale, a suggerire il progetto stra