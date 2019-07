Mare | sole e tumori della pelle | i consigli degli esperti per proteggersi da melanoma e

Tre isole per una vacanza da paradiso : Favignana - Levanzo e Marettimo : Bastano solo 30 minuti di aliscafo trovarsi in paradiso. Stiamo parlando dell’arcipelago delle Egadi. Favignana, Levanzo e Marettimo, tre isole diverse ma che racchiudono in se tutta la meraviglia della Sicilia. Non sono isole da grandi spiagge le Egadi, ma le loro strepitose calette sembrano sospese sul profondo blu di fondali tutelati dall’Area marina protetta delle isole Egadi, la riserva marina più grande del Mediterraneo. Più in alto, ...

GIANLUCA MECH TRA I PROTAGONISTI DI “POSITANO 2019 Mare - SOLE E CULTURA” : Continua l’estate di lavoro di GIANLUCA MECH. Mentre lo vediamo dispensare preziosi consigli legati al benessere su Rete4, dal lunedì al venerdì all’interno della trasmissione campione d’ascolti “Ricette all’italiana” con Davide Mengacci e Anna Moroni, il poliedrico imprenditore prosegue anche i suoi impegni culturali. Il popolare guru delle diete, inventore del metodo Tisanoreica, sarà uno dei PROTAGONISTI di “POSITANO 2019 MARE, SOLE e ...

In estate aumenta l’orticaria : attenzione a cosa mangiamo ma anche a sole - Mare e sudore : Quello che mangiamo in estate potrebbe essere alla base dell’aumento dell’orticaria nel periodo estivo, ma anche il caldo, il sudore e il sole stesso ne sono forti concause. Questa patologia in Italia coinvolge circa 5 milioni di persone e ben 600 mila hanno un’orticaria cronica spontanea, senza cause specifiche e con lunghe durate. Così ci avvisano gli esperti della Società italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2019 : Serena e l' incubo in mezzo al Mare : Serena accetta l'invito di Leonardo a fare una gita in barca ma la giornata si trasforma in un incubo.

MotoGp – Sole - Mare e… compagnia giusta : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel loro posto preferito [VIDEO] : Valentino Rossi ed il pranzetto romantico con la sua Francesca Sofia Novello alla vigilia del nuovo round della stagione 2019 di MotoGp Manca poco al nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sulla pista del Montmelò, per il Gp di Catalunya. Gli spagnoli vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare attenzioni agli italiani della Ducati e a Valentino Rossi che dopo la delusione ...

Tartaruga ‘Caretta caretta’ salvata in Mare alle Isole Eolie con una lenza attorcigliata (FOTO) : Una Tartaruga ‘Caretta caretta’ che aveva una cima ed una lenza da palangaro attorcigliate alla pinna natatoria anteriore destra è stata salvata al largo di Filicudi dall’equipe della biologa romana Monica Blasi, presidente dell’associazione “Filicudi Wildlive Conservation”. Dalla targhetta indentificativa i ricercatori hanno scoperto che la Tartaruga si chiama “Crow” e che era stata ...

Giornata Mondiale delle Tartarughe : Rio Mare e l’AMP Isole Egadi liberano “Aretusa” : In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, Rio Mare e l’Area Marina Protetta Isole Egadi (AMP) liberano la tartaruga Aretusa, esemplare Caretta Caretta di 55 cm e quasi 19 kg di peso e di circa 20 anni. Aretusa è una delle oltre 50 Tartarughe Caretta Caretta che in soli tre anni sono state salvate dopo essere state ferite a causa di impatti con barche, ingestione di rifiuti di plastica galleggianti o lenze da pesca. La riabilitazione ...

World Oceans Day : la biologa marina Mariasole Bianco lancia il progetto #ilMareiniziadaqui : La biologa marina Mariasole Bianco, punto di riferimento nazionale ed internazionale per le politiche legate alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo sostenibile e nota per i suoi interventi al programma di Rai3 Kilimangiaro, sarà tra gli esperti internazionali che, il 7 giugno prossimo, presenzieranno al convegno “Gender and the Ocean” presso l’ONU in occasione del World Oceans Day. Mariasole Bianco è stata invitata a dare il ...

Un Posto al Sole spoiler al 24 maggio : Marina vuole ferMare l'ascesa di Alberto : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Un Posto al Sole", la soap opera di Raitre che racconta le vicende dei protagonisti di Palazzo Palladini. Gli spoiler degli episodi che andranno in onda dal 20 al 24 maggio svelano che finalmente Giovanna riuscirà ad arrestare Prisco, mentre Marina mediterà un piano contro Alberto. Infine Franco affronterà Ciro, il quale si è preso una bella sbandata per Angela. Un Posto al Sole: l'arresto di Gaetano ...