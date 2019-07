Manchester United | Solskjaer allo scoperto | “nessuna offerta per Lukaku | tante

Calciomercato Juventus - Buffon avrebbe rifiutato Manchester City e United : La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva il 10 luglio alla Continassa e successivamente partirà per la tourneé asiatica nella quale disputerà alcuni match dell'International Champions Cup. La dirigenza bianconera intanto prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per fare il definitivo salto di qualità soprattutto in Champions League. Si attende entro il weekend la possibile definizione della ...

Manchester United - paura per un membro dello staff : l’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth : Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove ...

Calciomercato Inter – Il Manchester United spara alto per Lukaku : chiesti 83 milioni : Il Manchester United non intende fare sconti all’Inter per la cessione di Romelu Lukaku: i ‘Red Devils’ alzano il prezzo a 83 milioni Nelle ultime ore, il ds dell’Inter Piero Ausilio, si è incontrato con la dirigenza del Manchester United per discutere del passaggio di Romelu Lukaku in nerazzurro. L’Inter aveva intenzione di ammorbidire le richieste dei ‘Red Devils’ (si parlava di 75 milioni), ...

Che beffa per il Manchester United! All’allenamento spunta un aereo con sfottò [VIDEO] : aereo con sfottò per il Manchester United a Perth: che beffa per i Red Devils Il Manchester United si trova in Australia, precisamente a Perth, in vista della nuova stagione di Premier League. Dopo il ko in finale di Champions League, oggi in Australia i Red Devils hanno avuto una spiacevole sorpresa: sulle teste dei giocatori in campo, infatti, è volato un aereo da turismo che trainava uno striscione con… sfottò. “Liverpool FC ...

Inter - sarebbe pronto l'assalto a Lukaku : Ausilio incontra il Manchester United : Uno dei grandi obiettivi dell'Inter in questa sessione di calciomercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato indicato dal nuovo allenatore, Antonio Conte, come il numero nove più congeniale per il suo credo tattico e l'ha posto in cima alla lista dei rinforzi. L'attaccante, inoltre, dovrebbe sostituire Mauro Icardi, posto nella lista dei partenti, all'Interno della rosa nerazzurra come annunciato ufficialmente ...

Premier League - due casi per Arsenal e Manchester United : Koscielny rifiuta la tournée mentre Lukaku… : Scoppia il caso Koscielny in casa Arsenal, il calciatore francese infatti si è rifiutato di salire sull’aereo che porta i ‘Gunners’ negli Stati Uniti, dove prenderanno parte all’International Champions Cup. “Siamo molto delusi dal comportamento di Laurent – si legge in un comunicato del club – che va contro le nostre disposizioni. Speriamo che la vicenda si risolva“. Nel dettaglio il ...

Calciomercato Inter – Domani blitz a Londra con il Manchester United per Lukaku : ecco cosa manca per chiudere : Domani Ausilio si recherà a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Lukaku: i ‘Red Devils’ vogliono 75 milioni subito, i nerazzurri spingono per il pagamento dilazionato L’Inter ha deciso di dare una netta sterzata all’affare Lukaku. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’, Piero Ausilio volerà a Londra nella giornata di Domani per incontrare il Manchester United per portare avanti lo stato della trattativa. Il bomber belga ...

Lemina al Manchester United? Chiusura vicina come post Pogba : Dopo aver giocato insieme alla Juventus, Lemina è vicino al trasferimento al Manchester United per 20 milioni di euro.“powered by Goal”Quale sarà il futuro di Paul Pogba? Uno dei tormentoni dell’estate è sicuramente quello legato al centrocampista francese, in rotta con il Manchester United ma per ora lontano da un addio. Real Madrid e Juventus sperano di ingaggiarlo e i Red Devils cominciano a guardarsi attorno per sicurezza. Il nuovo ...

Paul Pogba - Solskjaer gela la Juventus : "Il Manchester United non ha bisogno di vendere" : "Siamo il Manchester United, non abbiamo bisogno di vendere". Ole Gunnar Solskjaer si esprime così sul possibile addio di Paul Pogba al Manchester United. Il centrocampista francese è nel mirino di Juventus e Real Madrid e il suo agente Mino Raiola si è detto fiducioso di trovare presto "una soluzio

Manchester United - Solskjaer mette in guardia Juve e Real : “non abbiamo bisogno di vendere Pogba” : L’allenatore del Manchester United ha fatto chiarezza sulle intenzioni del proprio club, ammettendo come non ci sia la necessità di vendere Pogba E’ cominciata la tournée in Australia per il Manchester United, che lavorerà in Oceania per dieci giorni prima di far rientro in Europa. Sono giorni frenetici anche per quanto riguarda il mercato, in particolare per ciò che concerne il nome di Paul Pogba, in cima alla lista dei ...

Manchester United - Solskjaer su Pogba : “Non abbiamo bisogno di vendere” : “Ci sono state un sacco di chiacchiere e speculazioni su molti dei nostri giocatori, sia in entrata che in uscita. Ma, per quanto ne so, fino ad ora non abbiamo ricevuto nessuna offerta, né per Paul (Pogba, ndr), né per altri. Lui non è un problema per me, lavora sodo da vero professionista e, come la maggior parte dei nostri giocatori, ha un contratto lontano dalla scadenza. E noi siamo il Manchester United. Non dobbiamo bisogno di ...

PSG - Bakayoko obiettivo per la mediana : su di lui anche il Manchester United : L’ex centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko è uno dei grandi protagonisti del calciomercato: sulle sue tracce PSG e Manchester United.“powered by Goal”Chiusa la parentesi in prestito al Milan, Tiémoué Bakayoko si riscopre grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. Tornato al Chelsea, club che detiene il suo cartellino, il centrocampista francese potrebbe presto lasciare per trasferirsi in un altro top club ...

Il Manchester United si espande in Cina : a Pechino il primo Experience Center : Aprirà il prossimo anno il Manchester United Experience Center, una nuova struttura con cui il Manchester United intende espandersi in Cina. Lo racconta il Sole 24 Ore. Sorgerà nello storico quartiere Qianmen, a Pechino e sarà seguito da strutture simili a Shanghai, a Shenyang e in altre città cinesi. Il club inglese intende capitalizzare i 200 milioni di tifosi cinesi che ha al suo attivo. Queste le parole di Richard Arnold, amministratore ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United : Il Manchester United ha individuato in Milinkovic-Savic della Lazio un potenziale rinforzo per il suo centrocampo. Sostituirebbe Pogba.“powered by Goal”Come spesso accaduto nelle ultime sessioni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic è uno degli uomini più ambiti in assoluto. Nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a quelli di diversi top club europei e, a quanto pare, il Manchester United sarebbe pronto a fare concreti passi ...