Maltempo sulle Alpi | il Parco naturale Adamello Brenta riapre i tre sentieri della

Maltempo in Puglia - vento devastante sulle Murge : raffiche di 115km/h. Tempesta a Taranto - gru abbattuta in mare - operaio disperso [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo è arrivato veemente anche in Puglia in serata: violenti nubifragi e forti grandinate hanno colpito le Murge, ma la situazione più critica è a Taranto. La città del Golfo è stata investita da un violento temporale con un’impressionante Shelf Cloud che ha innescato una vera e propria Tempesta. Per via delle forti raffiche di vento una gru che si trovava sul quarto sporgente dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è stata ...

Prosegue il Maltempo in Veneto : ancora possibili temporali sulle aree montane : Continuerà anche domani la fase di tempo instabile in Veneto con possibilità di alcuni temporali intensi – anche con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento – in particolare oggi, dapprima sulle zone montane, infine su quelle pedemontane e sulla pianura nord-orientale. Lunedì temporali e rovesci sono previsti in modo sparso su gran parte del territorio. è quanto si legge sul sito della Regione Veneto. Visti i fenomeni ...

Maltempo al Nord-Est : strage di alberi sulle Dolomiti trentine : La forte ondata di Maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio/sera di ieri sul Nord-Est ha colpito anche il Trentino Alto Adige, con vari disagi e danni causati da vento, pioggia e grandine. Un...

Maltempo - violenti temporali sulle Dolomiti : torrente ingrossato in Val Zoldo - salvato gruppo di scout : Un gruppo di 26 bambini e 9 accompagnatori di una associazione scout è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco in Val di Zoldo (Belluno), dopo essere rimasto bloccato dall’ingrossamento di un torrente, a causa del Maltempo. L’intervento, cui ha preso parte anche il Soccorso alpino, è avvenuto in località Pralongo. Gli scout si sono trovati il sentiero bloccato dalle acque del torrente, fuoriuscito ...

Maltempo : temporali sulle montagne venete - allerta gialla : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Si profilano rovesci e temporali oggi pomeriggio sulle Dolomiti e da domani, in particolare nella seconda parte della giornata, nelle aree prealpine e pedemontane del Veneto. Saranno possibili locali fenomeni intensi, con forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche

Maltempo : Veneto - sulle Dolomiti temporali già da stasera : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8.00 di giovedì 20 giugno. Sull'area Dolomitica, infatti, oggi e domani sono previste crescenti condi

Maltempo - Copagri : “Maggio anomalo - si temono ripercussioni sulle produzioni” : “La nuova ondata di Maltempo autunnale, che si è abbattuta e che sta continuando a imperversare sulla Penisola, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente il già pesante bilancio dei danni causati alle principali produzioni agricole del Paese, per le quali si preannunciano notevoli disagi”: lo sottolinea il presidente della Copagri Franco Verrascina, ad avviso del quale “l’agricoltura è in ginocchio”. “Un maggio anomalo, infatti, ...

Maltempo al nord : fortissime nevicate sulle Alpi - ecco la Marmolada [VIDEO] : Non si placa la furia del Maltempo al nord dove la primavera è ormai un lontano ricordo : nubi e piogge sono i fenomeni più rappresentativi delle ultime settimane su quasi tutto il settentrione,...