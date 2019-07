Malattia Mihajlovic | la conferenza stampa | “ho la leucemia” | il tecnico in lacrime

Malattia Mihajlovic – Sinisa svela il suo problema di salute : “ho la leucemia” : Sinisa Mihajlovic svela in conferenza stampa il suo problema di salute: è la leucemia la Malattia col quale l’allenatore serbo deve fare i conti Nelle ultime ore si è tanto parlato della Malattia di Sinisa Mihajlovic, che secondo i primi rumors potrebbe dire addio alla panchina del Bologna. L’allenatore serbo è stato attesissimo nella conferenza stampa in programma per oggi pomeriggio, nella quale ha svelato il problema di ...

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Mancini : “Sei troppo forte - e poi dobbiamo giocare a Padel” [FOTO] : La notizia rimbalzata nella notte ha un po’ colto tutti di sorpresa: l’allenatore del Bologna Mihajlovic ha riscontrato alcuni problemi di salute e molto probabilmente lascerà la guida tecnica dei felsinei. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30, terrà una conferenza stampa per spiegarne i motivi. Nel frattempo, tanti sono i messaggi di affetto di colleghi, ex compagni e tifosi. Tra questi, c’è anche quello del Ct della ...

Calcio : Sinisa Mihajlovic deve fermarsi - dramma per l’allenatore del Bologna ricoverato per improvvisa Malattia : Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic. Il cinquantenne allenatore del Bologna, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è stato ricoverato in ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi. Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. ...

