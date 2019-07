Maggio | “Difficile non emozionarsi oggi”

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) L’ex della giornata Cristianha parlato ai microfoni di Tv Luna dopo l’amichevole disputata sul campo di Carciato da Napoli e Benevento “Oggi è stata una bella giornata, la aspettavo da un po’. Ho rivisto i tifosi ed i miei ex compagni. Siamo contenti, abbiamo fatto un buon risultato. È chiaro che il risultato non conta niente ma fa morale. È difficile nonin queste circostanze, è stato davvero bello il gesto della maglia per le 308 presenze. Incornicerò la maglia che mi ha regalato De Laurentiis”. Abbiamo passato 10 anni di emozioni insieme”. Lo scudetto al Napoli? Prima o poi arriverà il giorno buono, lo abbiamo sfiorato due anni fa. Il Napoli è sempre lì. La Juve è sempre avanti perché ha qualcosina in più, ma il Napoli dirà la sua.Stanno facendo una campagna acquisti mirata e credo che quest’anno possa fare molto bene”. L'articolo ...

