L’uomo del giorno | Carlo Tavecchio | presidente Figc tra scelte sbagliate e uscite fuori

Appello di 200 ricercatori - basta fake news sul clima : “L’uomo è responsabile del riscaldamento globale. In pericolo il futuro delle prossime generazioni” : “No alle false informazioni sul clima. Il riscaldamento globale è di origine antropica“, cioè determinato dall’uomo. Lo dice con fermezza Roberto Buizza, fisico all’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che ha scritto una lettera aperta alle più alte cariche istituzionali il 7 luglio, che in pochi giorni ha raccolto più di 200 adesioni da parte di ricercatori e intellettuali. Quando si ...

Edison – L’uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch : Manca poco meno di una settimana all’arrivo nelle sale italiane del film, Edison - L’Uomo Che Illuminò Il Mondo. Ecco il trailer del film con il candidato Premio Oscar Benedict Cumberbatch. Diretto da Alfonso Gomez-Rejon (regista di Quel fantastico peggior anno della mia vita per intenderci), la pellicola racconta l’avvincente sfida di fine Ottocento che vide Thomas Edison competere con George Westinghouse aiutato da Nikola Tesla per il ...

Manchester United - paura per un membro dello staff : L’uomo è in prognosi riservata all’ospedale di Perth : Il club ha chiesto che venga rispettata la privacy dell’uomo e quella della sua famiglia, in ansia per le sue condizioni Il Manchester United è in ansia per le condizioni di un membro del proprio staff, ricoverato d’urgenza presso l’ospedale di Perth, dove la formazione inglese sta svolgendo la propria tournée estiva. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio australiano su invito del medico del club, dove ...

Podcast : «Spider-Man : Far From Home» e la storia delL’uomo Ragno al cinema : Da noi è arrivato proprio «dulcis in fundo», visto che era già in sala da giorni in oltre 66 Paesi, inclusi ovviamente gli Stati Uniti, dove è uscito il 2 luglio. Parliamo di Spider-Man: Far From Home, il nuovo capitolo della saga sull’eroe a fumetti che, pensate un po’, in patria ha ottenuto 185 milioni di dollari di incassi in soli sei giorni di programmazione, superando subito Toy Story 4 e il nuovo film di Danny Boyle, Yesterday. Nel ...

L’uomo del giorno – Christian Vieri - il ‘bomber’ per eccellenza : e oggi ‘Bobo’ lancia una canzone : La consueta rubrica di CalcioWeb l’Uomo del giorno celebra oggi Christian Vieri, che compie 46 anni. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Determinato e decisivo in Nazionale, non per niente ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, ...

Chi era Vincent Lambert : incidente - com’è morto e storia delL’uomo : Chi era Vincent Lambert: incidente, com’è morto e storia dell’uomo La storia di Vincent Lambert morto giovedì 11 luglio 2019 in Francia riassume la storia di un uomo che per quasi 11 anni, da settembre 2008, dopo un gravissimo incidente stradale grave è diventato un paziente tetraplegico su cui si sono scontrate diverse posizioni sul fine vita La diatriba si è trasformata in una lunghissima battaglia legale che ha visto da una ...

L’uomo del giorno – Hugo Sanchez - grande bomber del Real Madrid : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno‘, oggi è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Hugo Sanchez, bomber del passato con la maglia del Real Madrid. Inizia la carriera con la maglia del PUMAS, poi una breve esperienza con il San Diego Sockers. Poi due grandi chiamate, prima quella dell’Atletico Madrid, poi quella ...

Francia - assolto L’uomo d’affari Tapie. Per il caso dell’arbitrato sulla vendita di Adidas fu condannata Christine Lagarde : Un’assoluzione a sorpresa che spiana la strada di Christine Lagarde verso il vertice della Bce. La giustizia francese ha fatto cadere le accuse nei confronti dell’uomo d’affari Bernard Tapie, ministro ai tempi di Francois Mitterrand, finito alla sbarra per truffa nel controverso arbitrato sulla vendita di Adidas che gli attribuì 403 milioni di euro nel 2018 per chiudere la sua disputa contro la banca Credit Lyonnais prima di ...

L’uomo del giorno – Ludovic Giuly - una grande carriera rovinata da un sms : e quel gol copertina [VIDEO] : Parliamo oggi di Ludovic Giuly, uno dei calciatori francesi più noti degli ultimi anni. Nato a Lione il 10 luglio del 1976, Giuly compie oggi 43 anni. Iniziata la carriera con il Lione, passò al Monaco nel 1998, diventando l’idolo della tifoseria monegasca. Nel 2004 arriva una chiamata difficile da rifiutare: quella del Barcellona. Tre anni in blaugrana con una Champions League vinta. Una stagione alla Roma con 6 reti in 32 presenze, ...

Fabrizio Colica de Le Coliche fa coming out : ‘Ho incontrato L’uomo più bello del mondo’ : Fabrizio Colica, metà insieme al fratello Claudio del duo romano di webstar Le Coliche divenuto famoso con le parodie musicali e che ha preso parte a Pechino Express 2018, spegne 28 candeline e sui social ripercorre un anno per lui fondamentale sia dal punto di vista professionale che privato. Oltre alla partecipazione all’adventure game di Rai2, a Mai dire talk, il programma della Gialappa’s Band in onda su Italia 1, e alla serie tv ...

Fabrizio Colica de “Le Coliche” svela su Instagram : “Ho incontrato L’uomo più bello del mondo” : Fabrizio Colica attore e autore del duo "Le Coliche", famoso sul web e anche in tv grazie alla partecipazione ad alcuni programmi televisivi, come Pechino Express e Mai Dire Talk, ha dichiarato su Instagram di aver trovato l'amore. In un lungo post ha presentato ai suoi fan la persona che ha riempito la sua vita, il cui nome è Giacomo Visconti.Continua a leggere

Ecco chi è L’uomo del mistero di Adele : Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Adele al concerto di Celin Dion a Londra Look sportivo, occhiali da sole e un misterioso uomo al suo fianco: così Adele qualche giorno fa era arrivata al Barclaycard Presents British Summer Time, festival musicale in corso in questi giorni ad Hyde Park, e il gossip si era subito ...

L’uomo del giorno : Gianluca Vialli - tra la lotta al tumore e l’interesse per la Sampdoria : Nuovo appuntamento con la rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno“, che dedica oggi ampio spazio a Gianluca Vialli, il quale compie 55 anni. L’ex attaccante è di recente passato agli onori della cronaca per aver raccontato la sua lotta contro il tumore, situazione che lo ha reso più forte, come da lui stesso affermato. Inoltre, sono attese novità per quanto riguarda il possibile acquisto della Samp, con nuovi ...

L’uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City è “una grande star del cinema” : Ha voluto parlarne solo oggi, a due anni dall'esplosione del caso Weinstein che ha dato origine al movimento #metoo, ma non vuole rivelarne l'identità. Dell'uomo che ha molestato Sarah Jessica Parker di Sex and The City si sa solo che "una grande star del cinema". L'attrice non ha specificato a quale progetto stesse lavorando quando si è verificato l'episodio. Difficile ed ingiusto azzardare ipotesi facendo nomi di attori passati dal set ...