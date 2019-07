LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio | Russia scatenata nell’arco

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati LIVE : Giappone dominante nella maratona - 13 luglio : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi sabato 13 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

10.30 TIRO CON L'ARCO – Nel fantastico scenario della Reggia di Caserta è iniziata la finale per il bronzo nell'arco ricurvo femminile tra Ucraina-Svizzera. 10.24 TENNIS – Finale per l'oro nel torneo maschile prevista per le 18 tra il britannico Emily Frances Alice Arbuthnott-Naho Sato 10.18 GINNASTICA RITMICA – Oggi alle 13.30 inizieranno le finali, tra ...

09.48 TIRO CON L'ARCO – Sfida per l'oro nell'arco ricurvo maschile tra Cina Taipei-Giappone. 09.43 TIRO CON L'ARCO – Sfida per il bronzo nell'arco ricurvo maschile tra USA-Svizzera. 09.39 CALCIO – Si giocheranno l'oro questa sera a partire dalle ore 21 Brasile-Giappone. 09.34 CALCIO – Dopo la delusione per l'eliminazione ...

09.24 PALLANUOTO – Come detto sarà una giornata decisiva per gli sport di azzurri. L'Italia femminile si giocherà l'oro contro l'Ungheria a partire dalle 20. 09.20 VOLLEY – La finale per il bronzo si disputerà alle ore 17.30 tra Russia-Francia. 09.15 VOLLEY – Grande attesa per la finale dell'oro che si giocherà questa sera a partire dalle 20.30 tra ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Italia d'assalto negli sport di squadra - caccia alle medaglie
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi sabato 13 luglio: a Napoli e in tutta la Campania andrà in scena la penultima giornata di gare di questa manifestazione riservata agli universitari di tutto il mondo, l'Italia si gioca le sue ultime carte e vuole essere assoluta protagonista per chiudere col botto ...

22.25 volley – La Russia vince per la quarta volta consecutiva il titolo universitario femminile, Italia d'Argento, punteggio 25-21 15-25 26-24 25-18 per le nostre avversarie. 22.24 volley – Sei match point Russia. 22.23 volley – Muro della Russia che ha l'oro in mano, 23-17. 22.22 volley.- Scambi combattuti ma l'Italia vede ...

21.57 volley – L'Italia femminile ha perso 26-24 il terzo set della finale contro la Russia ed è sotto due set a uno. 21.44 ATLETICA – Nell'eptathlon oro alla finlandese Mila Sillman con 6209 punti, record personale, argento all'atleta del Burkina Faso Marthe Koala con 6121, bronzo alla svizzera Caroline Agnou con 5844. Decima ...

20.35 VOLLEY – Italia avanti 6-3 nel primo set! 20.30 VOLLEY – In campo le azzurre contro la Russia! 20.20 ATLETICA – L'ucraina Olha Korsun vince la medaglia d'oro nel triplo femminile con 13.90, suo record personale, argento alla portoghese Evelise Tavares De Veiga con 13.81, bronzo alla slovena Neja Filipic con 13.73. Sesta ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italvolley maschile raggiunge la Polonia in finale!
16:20 ARCO – Si sta svolgendo la finale per il bronzo. 16:16 ARCO – Il russo Bulaev sconfigge il polacco Przybylski nella seconda semifinale del compound maschile. 16:14 VOLLEY – ITALIA IN finale! Demolita la Francia in tre set (25-16, 25-21, 25-18): gli azzurri si giocheranno l'oro con la Polonia. 16:06 TENNIS – Cominciate le ...

15:07 ATLETICA – Decimo Marvulli nelle qualificazioni del salto il lungo, non basta all'italiano il 7.50. 15:03 volley – Partita bene l'Italia che conduce il primo set per 14-12 sulla Francia. 14.56 ARCO – La coreana So è la seconda finalista del compound femminile: battuta 144-138 la kazaka Makarchuk in semifinale 14.50 TAEKWONDO ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. L'Italia vuole rimpinguare il medagliere
12.00 ARCO – Tra circa 10′ inizieranno le finali per il compound misto. Non c'è l'Italia in gara. 11.55 ATLETICA – Tra poco le qualificazioni del salto in lungo maschile con Angelo Giuseppe Marvulli. 11.36 ATLETICA – Brutta prestazione della staffetta 4×100 maschile azzurra. Quinta con 40.77 nella batteria vinta dal ...

09.10 TAEKWONDO – Angelo Adda incomincerà il proprio cammino contro lo spagnolo Adrian del Rio Guerrero, Erica Nicoi se la dovrà vedere con la sudcoreana Minah Ha, Matteo Marjanovic incrocia il rumeno Gabriel Luca. I primi due sono sedicesimi di finale, l'ultimo è un ottavo di finale. 09.00 TAEKWONDO – Incominciano i turni preliminari. 08.51 ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio. Italia per continuare la messe di medaglie
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'undicesima giornata delle Universiadi estive, nona in cui verranno assegnate delle medaglie: quest'oggi molti sport termineranno il loro programma nella kermesse e tanti saranno gli Italiani ...