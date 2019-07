LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Podio tutto giapponese nella mezza

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.24 PALLANUOTO – Come detto sarà una giornata decisiva per gli sport di azzurri. L’Italia femminile si giocherà l’oro contro l’Ungheria a partire dalle 20. 09.20 VOLLEY – La finale per il bronzo si disputerà alle ore 17.30 tra Russia-Francia. 09.15 VOLLEY – Grande attesa per la finale dell’oro che si giocherà questa sera a partire dalle 20.30 tra Italia-Polonia. 09.10 TIRO CON L’ARCO – Sfida per il bronzo nell’arco ricurvo femminile tra Ucraina-Svizzera. 09.05 PALLANUOTO – Giornata importante per gli sport di squadra. Alle 12 l’Italia gioca la semifinale contro la Russia. 08.59 TIRO CON L’ARCO – Le prossime gare in programma, a partire dalle ore 10.30, sono le finali a squadre. 08.53 ATLETICA – Nellemaratone femminile fantastica ...

