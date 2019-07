LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Italia impegnata nel pomeriggio

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA. 10.30 TIRO CON L’ARCO – Nel fantastico scenario della Reggia di Caserta è iniziata la finale per il bronzo nell’arco ricurvo femminile tra Ucraina-Svizzera. 10.24 TENNIS – Finale per l’oro nel torneo maschile prevista per le 18 tra il britannico Emily Frances Alice Arbuthnott-Naho Sato 10.18 GINNASTICA RITMICA – Oggi alle 13.30 inizieranno le finali, tra le azzurre grande attesa per Alessia Russo. 10.14 TIRO CON L’ARCO – Tra pochi minuti inizierà la sfida per il bronzo nell’arco ricurvo femminile tra Ucraina-Svizzera. 10.08 PALLANUOTO – L’altra semifinale del torneo maschile si giocherà alle 14 tra USA-Ungheria. 10.03 In testa al medagliere della manifestazione il Giappone con 65 medaglie con 24 ori, secondi gli Stati Uniti con 50 medaglie e 21 ori, terza la Cina 39 ...

zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 13 luglio. Podio tutto giapponese nella mezza maratona femminile -… - zazoomnews : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 13 luglio. Italia d’assalto negli sport di squadra caccia alle medaglie… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 13 luglio. Italia d’assalto negli sport di squadra caccia alle medaglie… -