LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Attesa per le finali a squadra che

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.48 TIRO CON L’ARCO – Sfida per l’oro nell’arco ricurvo maschile tra Cina Taipei-Giappone. 09.43 TIRO CON L’ARCO – Sfida per il bronzo nell’arco ricurvo maschile tra USA-Svizzera. 09.39 CALCIO – Si giocheranno l’oro questa sera a partire dalle ore 21 Brasile-Giappone. 09.34 CALCIO – Dopo la delusione per l’eliminazione ai rigori in semifinale contro il Giappone, l’Italia affronterà questo pomeriggio la Russia nella finale per il terzo posto. 09.29 TIRO CON L’ARCO – Sfida per l’oro nell’arco ricurvo femminile tra Corea del Sud-Russia. 09.24 PALLANUOTO – Come detto sarà una giornata decisiva per gli sport di azzurri. L’Italia femminile si giocherà l’oro contro l’Ungheria a partire dalle 20. 09.20 VOLLEY ...

