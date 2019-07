LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Argento per l’Italia nella

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE21.07 VOLLEY – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. Azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 PALLANUOTO FEMMINILE – Finisce qui. Medaglia d’per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ottimo piazzamento. 21.01 PALLANUOTO FEMMINILE – 7-8, MILLO!!!!! Grandissimo gol dalla distanza dell’azzurra, ora serve il tutto per tutto, manca un minuto alla fine. 20.59 PALLANUOTO FEMMINILE – 6-8, un palo per parte e il punteggio non cambia, 2′ alla fine. 20.55 PALLANUOTO FEMMINILE – 6-8, Cocchiere!!! Ancora 5′ da giocare. 20.54 VOLLEY – La Polonia vince 25-16 il primo set con l’Italia. 20.52 ...

