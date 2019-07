LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Elena Bertocchi in finale dalle 8 30

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.46: Appuntamento ora alle 8.30 con ladel metro femminile.va a caccia di una medaglia. 06.43: La prima medaglia d’oro di questiè della Cina! Vittoria per Lian Junjie e Si Yajie con 346.14. Seconda posizione per la Russia e terzo il Messico. Sesto posto per l’Italia con 259.62. Un’occasione sicuramente persa per i due azzurri, che avevano la possibilità di lottare per una medaglia. 06.42: Arriva la medaglia anche per i russi Minibaev/Belialeva. 311.28 per la Russia, che comunque sarà argento. 06.41: I messicani Balleza/Sanchez Moreno sono a medaglia. 287.64 e sorpasso in classifica alla Gran Bretagna. 06.36: Verzotto/Batki concludono la loro gara con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 56.64. 06.31: Si completa il quarto giro. Cina sempre in testa nettamente ...

zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia eliminati. Attesa per Batki-Verzotto ed Elena Bertocchi -… - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Elena Bertocchi mina vagante dal metro attesa per Tocci-Marsaglia nel sincro -… - zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Elena Bertocchi mina vagante dal metro attesa per Tocci-Marsaglia nel sincro -… -