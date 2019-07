LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Minisini Flamini secondi! Attesa per

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - trionfa il favorito Rasovszky. Domenico Acerenza chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare di Nuoto di fondo 1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Acerenza quinto nella 5km. Minisini/Flamini secondi nel duo tecnico. Deludono Tocci/Marsaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi alle spalle della Russia nei preliminari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.37: Siamo quasi al termine dei preliminari del duo misto tecnico, restano la Colombia e la Cina 04.35: Ultimo punteggio delle coppie scese in vasca in questo momento per il Kazakistan: il duo Issayeva/Makhanbetiyarov ha concluso la sua eliminatoria con 71.7055 04.30: Terzo punteggio, come da previsione, per la coppia nipponica in questa eliminatoria del duo misto tecnico (90.3829). Russia e ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - Domenico Acerenza fa gara di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.46: All’ultimo cambio di direzione con la boa Rasovszky è ancora in testa e alle sue spalle adesso c’è l’altro ungherese Szekeliy, al terzo posto Acerenza in lotta con Adeev 1.42: È partito l’ungherese Rasovszky: ha cambiato marcia ed ha fatto selezione guadagnando una lunghezza di vantaggio su Acerenza che ha risposto bene alla sollecitazione del magiaro 1.37: C’è il francese Fontaine in ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - Domenico Acerenza sogna l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e ben ritrovati su OA Sport, per la DIRETTA LIVE della 5km di Nuoto di fondo valida per l’assegnazione del titolo iridato in questi diciottesimi Mondiali delle discipline acquatiche in corso di svolgimento a Gwanju (Corea del sud). Il programma del Nuoto in acque libere si sta per aprire e per la nostra nazionale saranno presenti Domenico Acerenza – ottimo nuotatore in ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : scende in acqua il campione Giorgio Minisini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Mondiali (13 luglio) – Il programma degli azzurri del sincronizzato (13 luglio) – La presentazione del duo misto Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto sincronizzato, la prima in cui verranno assegnate delle medaglie: il programma si aprirà alle ore 4.00 della notte italiana con i preliminari del duo misto ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico - Russia in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport 12.55: Si concludono queste eliminatorie del duo tecnico. Israele ha ottenuto il 19° punteggio non e farà parte delle migliori 12 squadre. La Russia dunque conclude in vetta con il punteggio di 95.9501, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio - Tocci e Bertocchi in finale dal metro - Cerruti/Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, oggi si incomincia a Gwangju: iniziano due settimane di grande spettacolo in Corea del Sud, si parte con le prime gare di tuffi e di Nuoto sincronizzato. Il programma prevede i turni eliminatori dal metro (maschile e femminile), il singolo tecnico e il duo tecnico: ne vedremo davvero delle belle con grandi campioni pronti a darsi battaglia nella lotta per le ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quinte nel duo tecnico - comanda la Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 11.38 Show di una vertiginosa Russia che vola in testa con un perentorio 95.9501, l’Italia scivola al quinto posto. 11.30 La Costa Rica non va oltre a 63.9830 e si ferma in ultima posizione, ora tocca alla corazzata Russia. 11.25 Gli USA si inseriscono in decima piazza con ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quarte nel duo tecnico - comanda la Cina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 11.18 Strepitoso esercizio della Cina che balza al comando con 93.4148, l’Italia scivola al quarto posto. 11.13 Il Giappone totalizza 91.9210 e si piazza al secondo posto davanti all’Italia. 11.05: Si riprende con la coppia giapponese in vasca, tra le migliori del ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro seconde alle spalle dell’Ucraina nel duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 10.40: In acque le due austriache con Anna-Maria ed Eirini Alexandri 10.38: Come da previsione, l’Ucraina si porta in vetta in questi preliminari del duo tecnico: 92.0610 il punteggio ampiamente davanti alle azzurre Cerruti/Ferro. 10.36: In acqua una delle coppie più quotate, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 12 luglio - Giovanni Tocci in finale dal metro - in gara Bertocchi e Cerruti/Ferro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, oggi si incomincia a Gwangju: iniziano due settimane di grande spettacolo in Corea del Sud, si parte con le prime gare di tuffi e di Nuoto sincronizzato. Il programma prevede i turni eliminatori dal metro (maschile e femminile), il singolo tecnico e il duo tecnico: ne vedremo davvero delle belle con grandi campioni pronti a darsi battaglia nella lotta per le ...