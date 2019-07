LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | Minisini Flamini secondi alle spalle

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.37: Siamo quasi al termine dei preliminari del duo misto tecnico, restano la Colombia e la Cina 04.35: Ultimo punteggio delle coppie scese in vasca in questo momento per il Kazakistan: il duo Issayeva/Makhanbetiyarov ha concluso la sua eliminatoria con 71.7055 04.30: Terzo punteggio, come da previsione, per la coppia nipponica in questa eliminatoria del duo misto tecnico (90.3829). Russia e Italia occupano la prima e la seconda posizione 04.25: In acqua per questa routine ora la coppia giapponese da Abe/Adachi 04.20:sono. 90.3829 per i due azzurri, che finisconospdella Russia. 04.15: Gurbanberdieva/Maltsev si portano al comando con 91.5878. Ora, però, è il momento di Giorgioe Manila. 04.09: Ribes/Garcia chiudono con il punteggio di 83.7049 e si inserisconospdegli ...

