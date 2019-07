LIVE Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 in DIRETTA | 14 luglio | Italia per stupire con la

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurre per la top10 nella 10 km - debutta il Setterosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Cerruti sesta nel sincro. Tra poco i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - trionfa il favorito Rasovszky. Domenico Acerenza chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare di Nuoto di fondo 1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi! Attesa per Linda Cerruti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Torneremo a raccontarvi del Nuoto sincronizzato a questi Mondiali a partire dalle 12.00 italiane, con la finale del solo tecnico, nella quale vi sarà Linda Cerruti. A più tardi e un saluto dalla redazione di OA Sport 04.46: Terminano qui, dunque, questi preliminari del duo misto tecnico. La Cina, ultima compagine a scendere in acqua, ha ottenuto il ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 13 luglio - Acerenza quinto nella 5km. Minisini/Flamini secondi nel duo tecnico. Deludono Tocci/Marsaglia : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto 2019. A Gwangju (Corea del Sud) una giornata importante per l’Italia visto che si assegnerà la prima medaglia. Nelle acque libere coreane vi sarà infatti la 5 km di fondo e le attenzioni italiche saranno per Domenico Acerenza e Marcello Guidi. In particolare, il lucano punta a fare molto bene, lui che sarà al via anche dei 1500 stile libero in piscina. ...