LIVE Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 5 km maschile | trionfa il favorito

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare didi1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese Hedlin, Acerenza è quinto, battuto per qualche millesimo di secondo anche dal ceco Kozubek 1.54: Vince Rasovszky con vantaggio, secondo post per il francese Fontaine 1.50: Rasovszky è lanciato con vantaggio al primo posto. Alle sue spalle Acerenza si gioca il podio quando mancano circa 400 metri al traguardo 1.46: All’ultimo cambio di direzione con la boa Rasovszky è ancora in testa e alle sue spalle adesso c’è l’altro ungherese Szekeliy, al terzo ...

