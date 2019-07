L’Immortale | il film su Ciro Di Marzio in uscita | messaggio di Marco D’Amore ai fan

Al via le riprese di Ciro L’Immortale a San Giorgio a Cremano : Marco d’Amore sul set del film spin off di Gomorra : L'estate ci divide dalla fine di quest'anno e dall'arrivo di Ciro l'Immortale al cinema ma i fan di Gomorra possono consolarsi con le prime novità che arrivano dal set del film spin off dell'amata serie Sky. Proprio il finale della quarta stagione della serie ci ha regalato il primo teaser promozionale del film con protagonista Marco d'Amore e questo è bastato per mandare in tilt il pubblico. Alcuni hanno pensato che quella fosse la conferma che ...