Libero | Zidane lascia il ritiro precampionato del Real per motivi personali

(Di sabato 13 luglio 2019) Con un comunicato diramato ieri, ilMadrid ha informato i suoi tifosi che Zinedinehato ildella squadra, in Canada, per “”. Fino al suo ritorno, nelle sessioni di lavoro il mister sarà sostituito dal secondo allenatore, David Bettoni. Non si conoscono le motivazioni che hanno costretto il tecnico a questa scelta. Ilnon aggiunge altro a una nota secca e laconica. Secondo le indiscrezioni che provengono dalla Spagna, scrive il quotidiano,tornerà in campo nel giro di pochi giorni, prima della partita inaugurale della stagione contro il Bayern Monaco in programma nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio a Houston, in Texas. L'articoloildelperilNapolista.

