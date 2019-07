Lega | Stefano Allasia si prende la presidenza del comitato della Resistenza in Piemonte

Addio a Stefano Rosini - padre del colLega Gianni. L’abbraccio della redazione : La direzione, la redazione e tutto ilfattoquotidiano.it abbracciano il collega Gianni Rosini e gli sono vicini nel grande dolore per la improvvisa scomparsa del padre, Stefano Rosini. L'articolo Addio a Stefano Rosini, padre del collega Gianni. L’abbraccio della redazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Iezzi (Lega) : “Di Stefano del M5s? Lo prendono tutti in giro. Trenta? Sconvolgente che sia ministro” : “Le parole di Manlio Di Stefano su Matteo Salvini? Non commento quello che dice, è uno che in Parlamento prendono tutti in giro. E’ un personaggio folkloristico, appartiene a quell’ala del M5s che è, appunto, un po’ folkloristica. Io lascerei stare”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato della Lega, Igor Iezzi, commenta l’ultima staffilata del ...

Stefano CalLegaro/ Da Masterchef all'Università della Pausa Pranzo : corsi esclusivi! : Nasce Università della Pausa Pranzo per i ristoratori con l'obiettivo di migliorare i propri piatti e il proprio servizio. corsi con Stefano Callegaro

Francesco Ghirelli - Presidente Lega Pro - ricorda Stefano Borgonovo nel sesto anniversario dalla scomparsa : Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, ricorda Stefano Borgonovo nel sesto anniversario dalla scomparsa. “Ci sono uomini di valore che non si dimenticano. Sono state colonne nel calcio e nella vita affrontando le sfide con coraggio come Stefano Borgonovo. Nel giorno che ha segnato la sua prematura scomparsa, anche la Lega Pro ci tiene a ricordare Stefano, la sua tenacia, il suo talento, il suo calcio di valori e il suo essere guida ...

Le notizie del giorno – I ripescaggi in Serie B e Serie C - l’inquadratura hot di Barbara Bonansea - le dichiarazioni del Legale di Stefano Mauri : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo. ripescaggi Serie B E Serie C – Shock iscrizioni per i campionati di Serie B e Serie C, adesso inizia una vera e propria corsa al ripescaggio con la strada che sembra già tracciata. Tutto o quasi secondo le previsioni della vigilia, sono 6 in ...

Calcioscommesse - il Legale di Mauri confessa : “Stefano sta vivendo un incubo - tanti calciatori coinvolti che giocano in Serie A…” : Una telenovela lunghissima, ma che potrebbe conoscere la parola fine. Il 16 luglio potrebbe concludersi la vicenda sul Calcioscommesse che ha visto coinvolto l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri. Il suo legale, Matteo Melandri, ha parlato all’Adnkronos. Queste le sue parole. “Il giudice del Tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente per giudicare il caso del mio assistito come anche il giudice del Tribunale di ...

Lega - Stefano Solaroli candidato con la pistola. Agguato alla vigilia del ballottaggio : "La verità sul video" : Si difende dalle accuse Stefano Solaroli, finito nel mirino dei media per un video pubblicato su Facebook. Il candidato leghista al Consiglio comunale di Ferrara - dove è previsto il ballottaggio tra Alan Fabbri (centrodestra) e Aldo Modonesi (centrosinistra) - aveva pubblicato in passato un girato

Pensioni ultime notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...