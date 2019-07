?Lega e fondi russi | la procura sentirà il presunto «secondo uomo»

Fondi russi alla Lega - l’avvocato : “Ero alla riunione all’Hotel Metropol di Mosca”. Sarà convocato dalla procura di Milano : “Ho partecipato alla riunione all’Hotel Metropol di Mosca e ho conosciuto Savoini…”. Ha fatto coming out Gianluca Meranda, avvocato internazionalista. In una lettera a La Repubblica il Legale ha raccontato di essere stato presente al vertice del 18 ottobre 2018 a Mosca e sostiene di essere il ‘Luca’ delle intercettazioni al Metropol. E ora la procura di Milano, che indaga il presidente dell’associazione ...

Fondi alla Lega - Salvini 9 volte a Mosca in 4 anni : tutte con Savoini. Per Cremlino è il “rappresentante ufficiale” in Russia : “My official representatives Gianluca Savoini and Claudio D’Amico”. Mio rappresentante ufficiale. Intervistato dal sito International Affairs il 17 novembre 2014 in occasione di una visita a Mosca, Matteo Salvini definiva così Gianluca Savoini, il presidente dell’associazione Lombardia-Russia che il 18 ottobre 2018 al Metropol Hotel della capitale russa parlò con tre russi di un presunto finanziamento di 65 milioni di ...

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie Gianluca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

I fondi russi per la Lega - Lilin : "Russofobia in atto" : Giorgia Baroncini L'autore del bestseller Educazione Siberiana è intervenuto sul caso dei presunti fondi russi alla Lega: "L'ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media" "Mi sembra che non ci sia nulla di sostanzioso, nessun fondamento serio. L'ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media". Lo ha affermato lo scrittore Nicolai Lilin, autore del bestseller Educazione Siberiana, intervenendo sul caso dei presunti ...

La procura di Milano valuta una rogatoria sui fondi dalla Russia alla Lega : La procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia per seguire eventuali flussi di denaro nell’ambito dell’indagine per corruzione internazionale nata in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Inchiesta nella quale è indagato Gianluca ...

Giulio Centemero avverte M5s : "Fondi russi alla Lega? Avete poco da parlare - se si sveglia un magistrato..." : "Altro che rubli. Le nostre casse, come si sa, piangono". Giulio Centemero, tesoriere della Lega, in un colloquio con il Messaggero bolla il caso Savoini sui presunti finanziamenti russi al Carroccio come "una fake news". E lancia un messaggio sibillino al Movimento 5 Stelle, l'alleato di governo ch

Fondi Lega - al vaglio pm rogatoria in Russia. Bongiorno - Savoini parlava di Salvini non a suo conto : La Procura di Milano sta valutando di avviare una rogatoria in Russia nell'ambito dell'indagine per corruzione internazionale in cui e' indagato Gianluca Savoini, il leghista presidente dell'associazione LombardiaRussia, in seguito a una registrazione audio, acquisita agli atti, nella quale si fa riferimento ad una presunta trattativa con alcuni russi per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega con un affare sul petrolio. Da ...

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Fondi russi Lega - Bruno Giancotti : "Gianco sono io ma non so nulla di questa storia - avranno chiesto consigli" : "Sì, Gianco è come mi chiamano gli amici qua, ma di questa storia non ne so nulla", dice Bruno Giancotti, imprenditore italiano residente a Mosca e a lungo una delle figure di riferimento dei leghisti in russia. Il suo nome è infatti finito al centro del caso russia-Lega, dopo essere stato intercett

Fondi russi Lega - Salvini : "Savoini? Non so cosa facesse a quel tavolo - chiedetelo a lui" : Sulla vicenda che sta mettendo in difficoltà il leader leghista, interviene il premier Conte: "Non conosco Savoini. Non l'ho maiincontrato personalmente: era presente alla cena in onore diPutin a Roma solo perché partecipò al forum Italia russia delpomeriggio"

Fondi russi alla Lega - Pd : “È vero che Savoini ha svenduto l’Italia a Mosca? Salvini risponda” : Il Pd ha chiesto chiarezza a Salvini, in merito ai presunti Fondi russi alla Lega: "È vero che c'è stata questa trattativa? Abbiamo anche scoperto che la sede di Lombardia-russia, l'associazione di Savoini, si trova proprio nello stesso edificio in cui ha sede la Lega. Che cosa strana", ha detto Lia Quartapelle.Continua a leggere

Franco Bechis sui presunti fondi russi : "Altroché finanziamenti - la Lega ha chiuso con 16 - 5 milioni di debiti" : Matteo Salvini dice di non aver preso alcun rublo, così come alcuno yen, altrettanti dollari e qualsiasi altra valuta straniera. E a leggere i bilanci della Lega depositati proprio ieri, giovedì 11 luglio, c'è da credergli: "Il bilancio consolidato 2018 si è chiuso con un buco. Nonostante i successi