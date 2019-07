Le notizie del giorno ore 19 | 30

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) LEGA-RUSSIA: SALVINI, "NON VADO IN AULA A PARLARE DI FANTASIE" Il vicepremier sui presunti fondi russi al Carroccio: "Parlo di vita reale, lascio che le indagini facciano il loro corso con la massima tranquillità". Buzzfeed rivela: in una mail del luglio 2018 Savoini disse che faceva parte dello staff di Salvini. MIHAJLOVIC, LA SFIDA PIÚ GRANDE: "HO LA LEUCEMIA, LA BATTERÓ IN ATTACCO" In una commovente conferenza stampa, l'allenatore del Bologna racconta la sua malattia, è una forma acuta ma si può guarire. "Non vedo l'ora di cominciare le cure, guarirò per la mia famiglia e per chi mi vuole bene". La società: "Il mister resta con noi". BIMBO FALCIATO DAL SUV: I FUNERALI AFFIDATI ALL'AMICO DELL'ARRESTATO Nell'agenzia funebre lavora un uomo sotto processo assieme e uno dei passeggeri del mezzo. La procura dispone l'autopsia: dubbi sui soccorsi, ...

Agenzia_Ansa : 'Ho la leucemia, so che la vincerò': così, in conferenza stampa, il tecnico del Bologna, Sinisa #Mihajlovic: 'Una b… - Agenzia_Ansa : #Google dedica doodle a #Favaloro, padre del bypass aortico Chirurgo argentino ma di origini italiane, nato 96 anni… - OfficialASRoma : Da oggi in vendita i biglietti del settore ospiti per l'amichevole del 31 luglio a Perugia ??? ??… -