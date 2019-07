calcioweb.eu

(Di sabato 13 luglio 2019) Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Mi sembra che non ci sia nulla di sostanzioso, nessun fondamento serio. L’ennesimo scandalo costruito ad arte da politica e media”. Così lo scrittore Nicolai Lilin, autore del bestseller ‘’, parla a proposito del caso dei . “Semmai verranno fuori documenti che attesteranno i finanziamenti al partito, allora sì – dichiara lo scrittore all’Adnkronos – che si potrà parlare di ‘grave atto’ e aprire, casomai, una questione etica sul tema. Ma fino a che i magistrati non appureranno, io credo che non ci sia alcun scandalo in atto”.”La sinistra accusa la Lega di prendere i soldi da Mosca, e quando era il Partito Comunista ad incassare?” fa notare lo scrittore, a giudizio del quale “‘cose immorali’ le abbiamo viste fare da partiti ...

Le_Valentinois7 : New post: 'L'autore di Educazione Siberiana: 'E' russofobia, noi come ebrei con i nazisti' ' - News24Italy : #L'autore di Educazione Siberiana: 'E' russofobia, noi come ebrei con i nazisti' - FedericoRaponi4 : l’autore Wolf Bukowski presenta il suo libro LA BUONA EDUCAZIONE DEGLI OPPRESSI – piccola storia del decoro(2019) (… -