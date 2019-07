L’addio a Eros Ramazzotti e il gossip sul nuovo amore | Marica Pellegrinelli rompe il

Insulti e offese a Marica Pellegrinelli dopo L’addio a Eros Ramazzotti : L’improvvisa rottura dopo 10 anni d’amore tra Eros Ramazzotti e sua moglie Marica Pellegrinelli ha sconvolto tutti. I fan della coppia sono increduli: in tanti anni, mai una voce di crisi intorno a Eros e la sua splendida metà. Ma all’improvviso il comunicato ufficiale: il loto matrimonio è finito. Il motivo? Alcune incomprensioni. Ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci un ‘terzo incomodo’, con ...

Gli insulti choc a Marica Pellegrinelli dopo L’addio a Eros : "Ammazzati arrivista" - : Novella Toloni La modella ha da pochi giorni detto addio al compagno, ma il gossip intorno alla vicenda non si arresta. Sui social network Marica è stata duramente attaccata dai fan del cantante Non accenna a placarsi il clamore intorno alla notizia della separazione di Eros Ramazzotti dalla compagna Marica Pellegrinelli. Da settimane si rincorrevano le voci di una crisi profonda nel loro rapporto, ma la notizia della rottura ...

Dopo L’addio tra Eros Ramazzotti e Marica - Michelle Hunziker sostiene l'ex marito : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Qualche ora Dopo il comunicato ufficiale dei due ex coniugi, sui social è apparso un post molto toccante di Michelle Hunziker. Come molti sapranno il cantante e la showgirl sono stati sposati dal 1998 al 2009. Dalla loro unione è nata la splendida Aurora. La relazione tra i due naufragò a causa del tunnel, in cui era entrata la bella svizzera....Continua a leggere

A lei non piaceva! Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli... svelato il motivo delL’addio : “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”. Così, in una nota stampa, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ufficializzano la fine del loro matrimonio. I due si sono conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards. Il 2 agosto 2011 nasce la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si ...

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti : i motivi delL’addio dopo 10 anni d’amore : Ormai è ufficiale: è finito l’amore fra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. dopo settimane di gossip e indiscrezioni la coppia ha confermato quello che i fan temevano: il matrimonio è arrivato al capolinea. Una love story che sembrava indistruttibile e solida, ma che, secondo fonti vicine ai due, sarebbe crollata dopo dieci anni per un motivo molto semplice. Ad allontanare Eros e Marica, portandoli a prendere una decisione drastica ...

Ufficiale L’addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - l’atteso annuncio della coppia : “Dieci anni indimenticabili” : La notizia era nell'aria già da settimane e gli indizi erano talmente eloquenti che non sorprende affatto la dichiarazione all'ANSA con cui è stato ufficializzato l'addio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Il cantante e la modella, al centro dei pettegolezzi per la lontananza mostrata in questi mesi in cui non sono apparsi insieme nemmeno sui social, hanno annunciato la fine del loro matrimonio e della loro storia d'amore lunga un ...