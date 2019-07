“La situazione non migliora” Paola Ferrari | la foto preoccupa i fan | cosa è successo

caffeinamagazine

(Di sabato 13 luglio 2019) Brutta disavventura perdurante la sua vacanza al mare. La giornalista è stata morsa da una medusa. L’incidente le ha provocato un brutto eritema sulla mano, come ha dimostrato pubblicando su Instagram una. Un brutto eritema che nonostante le cure non riesce a passare,che sta facendore la storica giornalista sportiva della Rai.ha pubblicato lasul suo account Instagram raccontando la sua disavventura. La ferita provocata dal contatto con l’animale non sembra affatto migliorare, come lei stessa racconta su Instagram. Tutto è iniziato quattro giorni fa, quando ha pubblicato ladella sua mano sinistra completamente avvolta da una pellicola trasparente: “La medusa ha colpito!!!”, ha scritto lamostrando la medicazione. ( dopo la) Tantissimi i commenti di fan e amici, tra cui anche Simona ...

